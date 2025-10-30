人形町で発見！　タレ焼きと塩焼きが同時に楽しめる“江戸路丼”に大満足　鶏の旨みを味わう究極丼とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の焼鳥店『江戸路（えどじ）』です。

ひと串ごとに鶏の旨さ引き出す手間と工夫

店主・山田さんの実家は東京を代表する鳥料理の老舗『玉ひで』。生まれた頃から身近にあったわけだから、鶏肉に関しちゃサラブレッドだ。とはいえ25年前に構えた自身の店はぐっとカジュアルな焼鳥屋。そんな店で創業時から出すランチの看板がタレ焼き串と塩焼き串をあい盛りにした「江戸路丼」だ。

江戸路丼1100円

『江戸路（えどじ）』江戸路丼 1100円 脂の強いセセリは大根おろしや大葉が入った自家製の薬味でさっぱりと。つくねには鴨肉も混ぜコクを出す

20分かけてじわじわ火入れする大きなつくねにかぶりつけば、香ばしいタレの風味から旨みたっぷりの肉汁があふれてきた。塩焼きのササミはあらかじめ低温調理してしっとりと。どの串も鶏の旨さを引き出す技と工夫があっぱれだ。

さらに米粉を衣にカラッと揚げ自家製ポン酢で食す「江戸前からあげ定食」にも腹ペコの胃袋をがっしりつかまれる。

『江戸路（えどじ）』店主 山田麻友美さん

店主：山田麻友美さん「会食向けにランチコース（2500円）も用意しています」

『江戸路（えどじ）』

人形町『江戸路（えどじ）』

［店名］『江戸路（えどじ）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-19-2

［電話］03-3668-0018

［営業時間］11時20分〜13時半LO、17時〜23時（22時半LO）、土・日・祝：11時20分〜14時LO、17時〜21時半（21時LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A6出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、自家製ポン酢で味わう「江戸前からあげ定食」の画像がご覧いただけます。

撮影／小澤晶子、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】米粉でカラッと仕上げた大きな唐揚げが絶品！自家製ポン酢で味わう“からあげ定食”（7枚）