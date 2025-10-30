双日は３０日、豪州産のレアアース（希土類）の輸入を開始したと発表した。

レアアースの中でも希少性が高い「重希土類」に分離・精錬して日本に供給する。レアアースを中国に依存する日本で、中国以外から重希土類を輸入するのは初めて。将来的に国内総需要の３割程度の調達を目指す。

出資する豪資源会社ライナスが西豪州のマウント・ウェルド鉱山でレアアースを採掘し、マレーシアでジスプロシウムとテルビウムに分離・精錬して輸入する。

ジスプロシウムとテルビウムは重希土類に分類され、電気自動車（ＥＶ）や風力発電、産業用ロボットなどのモーターに使われるネオジム磁石の耐熱性を高める用途などがある。脱炭素化やハイテク産業での需要増が見込まれている。

レアアースは中国が世界生産の約７割、精製の約９割を占め、世界市場をほぼ独占しており、経済安全保障上のリスクが高い。双日は調達先を多角化し、安定供給につなげる。植村幸祐社長は３０日の決算記者会見で「供給元を特定の国に限定しないサプライチェーン（供給網）の構築に向けた役割を果たしたい」と述べた。