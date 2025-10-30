TBSの美女アナウンサー、一日警察署長を務めファンを虜に「逮捕して下さい」「キリッとした姿勢と表情が素晴らしい」
「TBSアナウンサー公式インスタグラム」が30日までに更新。美女アナウンサーのソロショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】TBSの美女アナ、『葬送のフリーレン』や『呪術廻戦』などコスプレが話題
公式インスタグラムは「佐々木舞音です。先日、海老名一日警察署長を務めさせていただきました」とつづり、警察官の制服に身を包んだ佐々木舞音アナウンサーの写真をアップ。
神奈川県出身の彼女にとって、海老名は学生時代に部活動で毎月行っていた思い出の地のようで、自身のインスタグラムでもオフショットを公開している。
さらに佐々木アナは「身に覚えのないメールに添付されているファイルをむやみに開くことはウイルスに感染してしまうリスクがある、ということや警察官からLINEなどのSNSを通して連絡がくることは絶対にないので、来ても慌てずに詐欺だと見抜く、ということなど、改めてしっかりと頭に入れておいていただければと思います」と防犯についてファンに呼びかけていた。
コメント欄にはファンから「舞音アナ可愛い」「キリッとした姿勢と表情が素晴らしいです」「こんな婦人警官いそう」「舞音さん逮捕して下さい」など、反響が集まっている。
引用：「TBSアナウンサー公式インスタグラム」インスタグラム（＠tbs_annogram）
