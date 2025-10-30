timelesz・寺西拓人、初主演映画『天文館探偵物語』新場面写真解禁 原嘉孝の姿も！
timelesz・寺西拓人映画初主演作『天文館探偵物語』より、追加場面写真が解禁。併せて、ムビチケ、映画ノベライズの発売が決定した。
【写真】寺西拓人が探偵に！ 原嘉孝の姿も！ 映画『天文館探偵物語』場面写真ギャラリー
南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした本作。
困ってる人たちを見過ごせない人情に厚い探偵たちが、訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに、天文館の再開発問題に巻き込まれ、無謀と知りながらも街を想い、人との絆を大切にしていく姿を描く探偵たちの物語だ。
今回解禁となったのは、主人公の蓮（寺西）が、困っている凪（大原優乃）を健斗と街を案内したり、健斗が凪の悩みを聞く様や、仕事先を紹介し凪が楽しそうに働く姿などをさまざまな形で助けていく場面写真。
さらに探偵の傍らバーテンダーとしての顔を持つ蓮の姿、そして凪の兄・橋口拓海（原嘉孝）が医者として凛としながらも冷静な表情を映したシーンも解禁となった。
また、ムビチケ前売券が、10月31日に発売。『映画ノベライズ 天文館探偵物語』も、12月5日に集英社より発売される。
映画『天文館探偵物語』は、11月21日より鹿児島県にて先行公開、12月5日より全国公開。
