テレンス・ラウ＆アンディ・ラウら出演『長安のライチ』日本語字幕版公開決定 中国映画週間で話題に
ダーポン（大鵬）が監督・主演を務め、テレンス・ラウ（劉俊謙）らが共演する中国映画『長安のライチ』の日本語字幕版が、2026年1月16日よりシネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋、Strangerほかにて全国順次公開されることが決まった。併せて、ティーザービジュアルが解禁となった。
【写真】“家族を護るため覚醒する父”アンディ・ラウ 『フライト・フォース 極限空域』キャラポスター
監督・主演を務めるのは、ワン・イーボー主演作『熱烈』の監督であり、『無名』での出演でも知られるダーポン。人気作家マー・ボーヨンによる同名小説を原作に、唐の天宝年間に実在した“ライチ使”の伝説を題材にした本作は、楊貴妃の誕生日に合わせて、南方の嶺南から数千キロ離れた都・長安まで新鮮なライチを届けるという前代未聞の任務に挑む下級官吏の旅路を壮大かつユーモラスに描き出す。
主演には、興行収入5億円を突破した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、全国でスマッシュヒットを記録した『鯨が消えた入り江』などに出演した香港の俳優テレンス・ラウ。さらに、アンディ・ラウ（劉徳華）、ヤン・ミー（楊幂）ら、中国・香港を代表するスター俳優たちが集結した。
本国ではハリウッド超大作の『F1 エフワン』『ジュラシック・ワールド 復活の大地』を抑え、興行収入ランキングで第1位を記録。日本では8月に中文・英文字幕版のみで限定公開されたのち、中国映画週間で日本語字幕版の上映が発表されるや、全上映回が即完売となった。大きな話題を呼んだ作品が、ついに日本語字幕版で全国公開を迎える。
映画『長安のライチ』日本語字幕版は、2026年1月16日よりシネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋、Strangerほかにて全国順次公開。
【写真】“家族を護るため覚醒する父”アンディ・ラウ 『フライト・フォース 極限空域』キャラポスター
監督・主演を務めるのは、ワン・イーボー主演作『熱烈』の監督であり、『無名』での出演でも知られるダーポン。人気作家マー・ボーヨンによる同名小説を原作に、唐の天宝年間に実在した“ライチ使”の伝説を題材にした本作は、楊貴妃の誕生日に合わせて、南方の嶺南から数千キロ離れた都・長安まで新鮮なライチを届けるという前代未聞の任務に挑む下級官吏の旅路を壮大かつユーモラスに描き出す。
本国ではハリウッド超大作の『F1 エフワン』『ジュラシック・ワールド 復活の大地』を抑え、興行収入ランキングで第1位を記録。日本では8月に中文・英文字幕版のみで限定公開されたのち、中国映画週間で日本語字幕版の上映が発表されるや、全上映回が即完売となった。大きな話題を呼んだ作品が、ついに日本語字幕版で全国公開を迎える。
映画『長安のライチ』日本語字幕版は、2026年1月16日よりシネマート新宿、グランドシネマサンシャイン池袋、Strangerほかにて全国順次公開。