アニメ映画『この本を盗む者は』千葉繁＆鈴木崚汰＆上田麗奈＆関智一＆高橋李依の出演決定！
12月26日公開のアニメ映画『この本を盗む者は』の追加キャストとして、千葉繁、鈴木崚汰、上田麗奈、関智一、高橋李依の出演が決定。併せて、本予告60秒ver／30秒verが到着したほか、11月1日の“本の日”を記念して図書カードが当たる“本の日キャンペーン”が開催されることも発表された。
【動画】アニメ映画『この本を盗む者は』本予告60秒ver／30秒verも到着！
深緑野分による2021年本屋大賞ノミネートの小説を原作とする本作は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。
「本なんて、読まなければよかった……！」。書物の街・読長町に住む高校生の御倉深冬。曽祖父が創立した巨大な書庫「御倉館」を代々管理する一家の娘だが、当の本人は本が好きではなかった。ある日、御倉館の本が盗まれたことで、読長町は突然物語の世界に飲み込まれてしまう。それは本にかけられた呪い―“ブックカース”だった。呪いを解く鍵は、物語の中に―。町を救うため、深冬は不思議な少女・真白とともに本泥棒を捕まえる旅に出る。泥棒の正体はいったい誰なのか？ そして、深冬も知らない“呪い”と“御倉家”の秘密とは…？
追加キャストとして、老舗古書店の店主・要純一郎役を千葉繁、御倉道場の師範代・チェ・タンビ役を鈴木崚汰、道場の事務員・原田夏芽役を上田麗奈、体育教師の菊地田治役を関智一、文芸部員の春田栞役を高橋李依が務めることが決定。
千葉は「『この本を盗む者は』は大人も子供も楽しめる不可思議ワールドです！ 私は要純一郎という本好きな老人を演じさせて頂いておりますが、各キャラクターがこのはちゃめちゃな世界線の中を縦横無尽に暴れまくる平行宇宙を楽しんで下さい！！（ ＾ω＾）」とコメント。
鈴木は「チェ・タンビの声を担当させていただきます。本の世界に飛び込んでいくという独特な世界観。本によって性格が異なる同一人物を演じるという、なんともチャレンジングなアフレコとなりました。1度で様々な作品を楽しめる見応え満載の本作、ぜひ劇場に足を運んで堪能してください！ よろしくお願いします！！」と語った。
上田は「穏やかで気さくな印象がある原田さんですが、演じている時に特に意識したのは、チェ君への温度感です。あの2人、なんだか可愛いです…。本の中の世界を飛び回るという、わくわく溢れる今作。いろいろな物語の中で、いろいろな姿を見せてくれる原田さんのことも探していただきつつ、ぜひ劇場で楽しんでいただけますと幸いです」とメッセージを。
関は「菊地田治（サンショ）の声を担当させていただきました、関智一です。この作品の見どころは、なんと言ってもいろいろな本の世界での冒険を楽しめることだと思います。僕もそれぞれの本の世界の中で異なるキャラクターを楽しく演じさせていただきました！ 皆さんもぜひ劇場でご覧になって、一緒に本の世界へ冒険に出かけましょう！」とコメントしている。
高橋は「今作は、きっと誰もが妄想したことのある、まさに本の中に入れちゃう作品。そんな本の中では、自分の周りに居た何気ない人々が、役どころを与えられて、それぞれに別の性格で生きているということで、春田栞ちゃんを通して、何役も演じさせていただいております！ 深冬ちゃんに絡んでくる周りのメンバーも、個性がいつでもどこでも詰まっておりますので、各作品世界もどうぞお楽しみください！」と言葉を寄せている。
さらに、11月1日が“本の日”であることを記念し、抽選で11名にオリジナル図書カードが当たるキャンペーンが開催。アニメ公式Xをフォローし当該の投稿をリポストすることで参加可能。開催期間は11月9日まで。
劇場アニメ『この本を盗む者は』は、12月26日より全国公開。
