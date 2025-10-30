板野友美、ディナー7品に反響「食べに行きたい」「丁寧で豪華」夫・高橋奎二選手も反応
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの板野友美が10月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】板野友美「丁寧で豪華」豪華ディナー7品
板野は「＃友飯」「dinner」とコメント。海鮮丼、肉じゃが、エリンギバター、白子ポン酢、人参しりしり、タコときゅうりのサラダ、ポークソテーキソースなど、和洋折衷の豪華な料理が並ぶ食卓を公開。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手も自身のストーリーズで海鮮丼の写真をシェアし、「美味そう」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「幸せそう」「食べに行きたい」「丁寧で豪華」「素敵な夫婦」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】板野友美「丁寧で豪華」豪華ディナー7品
◆板野友美、手料理披露
板野は「＃友飯」「dinner」とコメント。海鮮丼、肉じゃが、エリンギバター、白子ポン酢、人参しりしり、タコときゅうりのサラダ、ポークソテーキソースなど、和洋折衷の豪華な料理が並ぶ食卓を公開。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手も自身のストーリーズで海鮮丼の写真をシェアし、「美味そう」とコメントを添えている。
◆板野友美の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「幸せそう」「食べに行きたい」「丁寧で豪華」「素敵な夫婦」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】