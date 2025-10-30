ÅìÂçÂ´¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¡¿Âè26²ó(¤ä¤Þ¤®¤ï)¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â·Ý¿Í¤Ï¸ý¤ò³«¤¯¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸ý¤ò³«¤Â³¤±¤ëÌµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦Ìµ¿ÔÂ¢¤Ï¡¢¥Ü¥±¤ÎÌî¿¬¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬¤É¤Á¤é¤âÅìÂçÂ´¤È¤¤¤¦½¨ºÍ·Ý¿Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª»ö¤Îµ¯¸»¤ä¡È¤â¤·¤â¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ÅìÂçÀ¸¤é¤·¤¤¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬¾Ð¤¨¤ë¥Í¥¿¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÌ¡ºÍ¤Ç¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¦¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¼¡À¤Âå¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤Î1ÁÈ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É¤ä¹â±ß»û¤Î¾®·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÎáÏÂ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¿Ô¤Ìµ¤¤»×¹Í¡×¤Ç2¿Í¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âè26²ó¤Ï¤ä¤Þ¤®¤ï²ó¡£
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¤ä¤Þ¤®¤ï¤Ç¤¹¡£Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢È¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Ç¯´Ö¥³¥é¥à¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Ï¸ý¤ò³«¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¦¶È¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢Âè12²ó¤Î¡Ö¥¥ã¥é²½¤¹¤ë/¤µ¤ì¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÌÜÀþ¤ÏÉñÂæ¤ò¹ß¤ê¤¿·Ý¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÌ¡ºÍ¤È¤¤¤¦¡ÖºîÉÊ¡×¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÌÜÀþ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤½¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤ï¤ÐÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬ËÍ¤é¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¡¢¼«Á³¤È¤½¤ÎºîÉÊ¤äºî¤ê¼ê¤ÎWikipedia¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤é¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËâË¡°ìÍ÷¡×¤È¤¤¤¦Wiki¤ò¸«¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥ì¥ó¥¸²È¤Î²È·Ï¿Þ¤Þ¤ÇÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡
¤É¤¦¤ä¤é¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¼þÊÕ¾ðÊó¤Þ¤Ç·¨¤Ê¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦À¼Á¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤¬¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤¿Æù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹ü¤äÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬·Ý¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¤½¤Î·Ý¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥Í¥¿¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î±ü¹Ô¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¹¥´ñ¤ÎÌÜÀþ¤Ï·Ý¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¤ËËÍ¤ÏÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¶²¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²¿Ç¯¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆåÌÌ©¤ËÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÍ¾¤ê¤Ë¤âÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤êâä¾®¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥à¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¡¢¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤·¤¿ÉÔËþ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¦À¼Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤ÇÆó½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤éËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃ»¤¯¡¢Ëè²ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¿¼Ê¥¤òÇÁ¤¡Ö²¿¤«°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃµ¤·½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¸å¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡Ä²¿¤ä¤³¤ÎÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¬°Î¤Ã¤½¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ç÷¤êÍè¤ë¡ºÀÚ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤Î¤¢¤ê¤â¤ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢»þ¤ËÉå¤Ã¤¿¤â¤ä¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë¤ª½Ð¤·¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤«¤âËÍ¤ÎÁ´Â¦ÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Þ¤®¤ï¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¨¶½¤ÇÈ¯¸À¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï±Êµ×¤ËÈãÉ¾¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»¯¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿Í´ÖÅª¤ËÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÉÊ°Ì¤¹¤é²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç¤¬´Õ¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â¤¬»ý¤ÄÉÔ´°Á´À¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎºîÉÊ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤¹¤é±Æ¶Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤â¶È¤Î¿¼¤¤¿¦¶È¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·ËÍ¤é¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶È¤Ï´Ý¡¹°û¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð°ãË¡ÌôÊª¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î½Ð±éºîÉÊ¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤ËÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤ÈÁÏºîÊª¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤»¤ë¤Î¤«¡×¡ÖºîÉÊ¤Ëºá¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤³¤ÎÏÀÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤¯¤éÀ¼¹â¤Ë¡ÖºîÉÊ¤Ëºá¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¸Ä¿Í¤ÈºîÉÊ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÌÜÀþ¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹³¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÂÌ¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤é·Ý¿Í¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¤é¤Î¹ÔÆ°¡¦¸ÀÆ°¡¦¼çµÁ¡¦¼çÄ¥¤Ï¾ï¤Ë´Õ¾Þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï°Õ¿Þ¤»¤º¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½°ÌÜ¤ÎÃæ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¾ÀÜÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢SNS¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¢±ä¤ëµÁÊ°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¤¤Ä¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Ï¾ï¤ËÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ÎÀ¶Î÷·éÇò¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¾×ÆÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²Ð¤ò¤¯¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¿Å¤È¤·¤Æ·Ý¿Í¤¬Áä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£ÂçSNS»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤¿¤ÀÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¿´¤ò¥¾¥ï¤Ã¤È¤µ¤»¤ëÏÀÁè¤Î±²¤Ëíä°×¤·¤¿»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í¤â´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤é¤¬ÁÏºî¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶½é¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¦Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤ò¤¿¤ÀÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏºÙ¤¤¥¿¥¤¥È¥í¡¼¥×¤òÊâ¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥³¥é¥à¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸½»þÅÀ¤ÎËÍ¼«¿È¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤Î¹Í¤¨¤¬ËÍ¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸å¤Ë¹Í¤¨¤âÊÑ¤ï¤ê°ì´Ó¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§ÍÍ¤Ë¤´Î±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿È¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¿Í¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºá¤òÁþ¤ß¿Í¤âÁþ¤à¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤«¤ª¤ä¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢£Ìµ¿ÔÂ¢
¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¼ã¼ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¡ÖÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ìî¿¬¤È¤ä¤Þ¤®¤ï¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤¤ÎÂç²ñ¡Ö¥¬¥Á¥×¥í¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Î·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢¡ÖUNDER5 AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£
Ìµ¿ÔÂ¢ Ìî¿¬ X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nojiri_sao
Ìµ¿ÔÂ¢ Ìî¿¬ note¡§https://note.com/chin_chin
Ìµ¿ÔÂ¢ ¤ä¤Þ¤®¤ï X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/tsukkomi_megane