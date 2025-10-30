３０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、学歴詐称疑惑の渦中にいる静岡県伊東市の田久保真紀市長の進退問題を受けて行われる見通しとなった市長選について報じた。

２９日には市の各会派代表者による会議が開かれ、３１日開催の臨時会で田久保氏に対する不信任決議案を提出する方針を確認。市議２０人のうち１９人が賛成する意向を示していることから田久保氏は失職する公算が大。

失職した場合には５０日以内に市長選が行われるという今回の流れについて、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「ＳＮＳとかもすごく心配だし、どういう人たちが立候補するのかってこともある。自民党は一本化するって言ってますけど、誰が出たっていいわけですから、例えば世間が注目してる選挙だから、よーし出てやれ！とか、そういう人たちが…。いいんですよ、自由だから。でも、それで票が割れたりすることによって、本当はこの人だったよねって候補が落ちたり、他の人が通ったり…。それは民主主義だからいいんだけど。想定外のことが起こるということが、こういう注目される選挙の時はないとはいえない」と、まずコメント。

さらに「ＳＮＳに絡めて言うと、僕らオールドメディアって悪口を言われちゃうんだけど、僕らには縛りがあって、選挙が始まると、それ、おかしいですよね？って言えなくなるんですよ、平等性を保つために」と続けると「だけど、ネットはそれができちゃう。それって違いますよっていうのを選挙期間中に否定できにくくなっちゃう。そういう縛りが我々、放送局にはある」と話していた。