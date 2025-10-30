英国の女性４人組「オール・セインツ」のメラニー・ブラットが、メンバーのニコール・アップルトンが妊娠中絶を経験した後、出産を決めたことは「気まずかった」と当時の胸中を明かした。1998年にメラニーがジャミロクワイのベーシストであるスチュアート・ゼンダーと、ニコールがロビー・ウィリアムスとの子をほぼ同時期に妊娠、マネジャーから中絶を求められた2人だが、メラニーだけは出産に踏み切っていた。



【写真】リアムの息子ジーン・ギャラガー、夫ステファン、娘との幸せなニコールの家族4ショット

BBCドキュメンタリー「ガールバンズ・フォーエヴァー」でメラニーは「相手とはそんなに長く付き合ってたわけじゃなかったし、まちがいなくサプライズではあった」と語った。「人からお祝いされるような雰囲気ではなかったわ。心配と不安、そして状況が変わるということに気づくような雰囲気だった」と当時の状況を説明。「マネージャーからは中絶するように言われた。すべてを台無しにするって。バンドとして終わるってね」と振り返った。



そして、2人が別の決断を下したことで、さらに居心地の悪い状態になったという。「ニコールとは11歳の時からの親友だった。妊娠検査薬を一緒に使って、子供たちも一緒に育てようと一晩中語った。最高の夜の1つだった」と妊娠が分かった当時の雰囲気を明かした。続けて「でも残念ながら、私は出産することにして、彼女はしなかったから、とてもきまずい状態になった。あれは難しいことだった」と状況が一変したことも語った。



メラニーは1998年11月に娘を出産、2006年までスチュアートと結婚生活を送った。一方、ニコールはその後、オアシスのリアム・ギャラガーと結婚。息子をもうけ、離婚後、2021年に結婚したステファン・ヘインズと娘をもうけている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）