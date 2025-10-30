山形刑務所の受刑者から現金10万円を受け取り便宜を図ったとして当時、刑務官だった男ら合わせて3人が29日、贈収賄の疑いで逮捕されました。これまでの捜査で現金の受け渡しは、刑務所の外で行われた可能性が高いとみられています。



記者リポート「現在、刑務所内では家宅捜索が行われています」



収賄の疑いで逮捕されたのは、山形刑務所の元刑務官・笹木崇利容疑者（29）です。また、山形刑務所に収監中の受刑者・辰野亮太容疑者（33）と、元受刑者の高柳光容疑者（32）の2人が贈賄の疑いで逮捕されました。





警察の調べなどによりますと笹木容疑者は山形刑務所の刑務官だった3年前の2022年11月29日、手紙や面会といった刑務所の正規の手続きを取らずに辰野容疑者からの伝言を外部に伝え、見返りとして現金10万円を受け取った疑いです。高柳容疑者はそれらの行為を手助けした疑いです。笹木容疑者は、2021年8月から山形刑務所に勤務していましたがおととし11月に退職し、現在は自営業で不用品の回収や引越しの手伝いなどをしていました。近所の人「自転車に乗っている所やゴミ出しをしている所を見かけた。今どきの若い人って感じ」近所の人「最後に見かけたのはおとといくらい。会話はした。（変わった様子は？）全然。愛想がいい人。みんなに愛想がよかった。悪い人ではなかった。びっくりですよ。えっ？と思ったからね」捜査関係者によりますと賄賂は、刑務所の外で笹木容疑者に渡った可能性が高いとみられています。警察は、捜査に支障があるとして笹木容疑者ら3人の認否について明らかにしていません。山形刑務所の土屋文男所長は、「事実を重く受け止めている。 当所としては全面的に捜査に協力し厳正に対処する」とコメントしています。贈賄罪の時効は賄賂を贈った時点から3年となっていて今回は、時効まで1か月を切る中での逮捕でした。警察は今後、3人の関係性や動機など事件の全容解明に向け捜査を進める方針です。