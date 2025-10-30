30日午後、秋田高校の敷地内にクマ1頭が入り込み教職員が追い払うなどの対応に追われました。



市街地での出没が相次いでいるクマ。



由利本荘市中心部にある公園でもクマが目撃され、立ち入りができなくなるなど生活への影響が広がっています。



延々と続く行列。



30日、秋田高校の生徒は一斉の下校を余儀なくされました。



高校によりますと30日正午過ぎ、校舎に続く通称、うぐいす坂を体長約50センチのクマ1頭が上っていく様子を学校関係者が目撃しました。





一度は追い払ったものの、その後もたびたび姿を現し、下校時間帯には坂の下でうろついていたため生徒は学校内に待機。保護者に迎えに来るよう呼びかけられました。クマは30日だけで3回目撃され、教職員は爆竹を使って追い払うなど対応に追われました。学校は敷地内のイチョウを伐採するなど、さらに対策を講じることにしています。相次ぐ、市街地でのクマの出没。鴨下アナウンサー「由利本荘市中心部の本荘公園です。入り口の階段には規制線が張られていまして立ち入りが禁止されています」クマの目撃は由利本荘市役所に隣接する本荘公園でも。市によりますと30日午前11時半ごろ、公園でイヌの散歩していた女性がクマ1頭を目撃しました。体長などはわかっていませんが「見た目が真っ黒で目が合った」と話していたということです。市は連絡を受け、地元の猟友会とともに公園内を見回りましたがクマの姿は確認できませんでした。一方、周辺では29日午後8時半ごろにも体長約80センチのクマ1頭が目撃されています。近くには住宅街や小学校があり、市の中心部に位置する本荘公園。市は31日明け方まで立ち入りを規制することにしていてその後、安全が確認できてから解除する方針です。市街地で異例の出没が相次ぐクマ。26日にクマが目撃されその後立ち入り規制が続いている秋田市の千秋公園では、30日も捕獲用のおりに動きはありませんでした。公園内で姿は確認されているものの、市の監視カメラなどでは詳しい動きを把握できていません。30日未明には秋田市文化創造館近くの道路を横断する姿が目撃されるなど、依然として周辺をうろついているとみられるクマ。生活への影響が広がっています。