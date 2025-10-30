「ミュージックバンク in リスボン」

韓国の放送局・KBSで1998年より放送されている人気音楽番組「ミュージックバンク」。世界のK-POPファンを魅了する同番組は、国境を越えてステージを届けるグローバルツアー「Music Bank World Tour」も2011年から実施している。昨秋開催されたマドリード(スペイン)公演に続き、今年9月には20回目の節目を数えるリスボン(ポルトガル)公演が行われた。

MC、パク・ボゴムの登場に大歓声！「ミュージックバンク in リスボン」 Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

「Music Bank World Tour」の"顔"として、昨年のマドリード公演をはじめ、各国で何度もMCを務めてきたのが人気俳優のパク・ボゴムだ。

今年、IUと共演したドラマ「おつかれさま」(2025年)が世界的にヒットしたこともあり、彼のグローバル人気は凄まじく、日本を含むアジア各地に続いて今年9月には南米4都市でファンミーティングツアー「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」を大成功させたほど。11月2日(日)にMUSIC ON! TV（エムオン!）にてTV独占初放送される「ミュージックバンク in リスボン」でも、パク・ボゴムと全出演者が登壇したオープニングから会場が熱狂的な歓声に包まれた。

「ミュージックバンク in リスボン」(※写真は一同が揃ったエンディングの場面) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

リスボンの夜を彩ったのは、ATEEZ、ZEROBASEONE、RIIZE、テミン(SHINee)、IVE、iznaというK-POPシーンを牽引する6組。

トップバッターは、2ndミニアルバム「Not Just Pretty」(9月30日発売)で先日カムバックした6人組ガールズグループ・iznaだ。新曲「Mamma Mia」を初公開した彼女たちは、初々しさと実力を兼ね備えたステージで強い印象を残す。大人っぽい姿から愛らしい笑顔まで、幅広い魅力で観客を釘付けにした。

izna(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

RIIZE(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

会場を揺らす大声援の中で登場したのは、来年2月に東京ドーム3days公演が決定(デビューから1年5ヶ月での東京ドーム公演実現はK-POP男性グループの最速記録)するなど、成長著しいRIIZEだ。ヒットソングをスタイリッシュなダンスで魅せ、同時に高いパフォーマンス力をアピール。クールな魅力はもちろん、彼らならではの青春の感性が光るステージでも沸かせた。

ZEROBASEONE(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

そんなRIIZEと同じく"K-POP第5世代"の筆頭格といえるZEROBASEONEは、キャリアの集大成となる初のフルアルバム「NEVER SAY NEVER」(9月1日発売)から、タイトル曲「ICONIK」でライブをスタート。圧倒的なビジュアルと独創的なフォーメーションダンスにボルテージは上昇の一途。エネルギッシュかつ繊細なボーカルワークでも現地ファンを虜にした。

IVE(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

今年7月にベルリン(ドイツ)、パリ(フランス)で相次いで開催された音楽フェス「Lollapalooza(ロラパルーザ)」への参戦でも世界的注目を浴びたガールズグループ・IVEは、ヒット曲のオンパレードで会場を席巻。 4th EP「IVE SECRET」(8月25日発売)のタイトル曲「XOXZ」は客席も掛け声でひとつになり、メンバーも作詞に参加するなどIVEを代表するヒットナンバー「I AM」ではイントロから大歓声。華やかなステージでグローバルガールズグループとしての存在感を証明した。

ATEEZ(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

グループ史上最大規模のワールドツアー [IN YOUR FANTASY]を敢行中で、その合間を縫っての出演となったのはATEEZ。強烈なカリスマ性を放ちながら登場し、グローバルチャートを沸かせた12枚目のミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition'」(7月11日発売)のタイトル曲「In Your Fantasy」では圧巻のパフォーマンスで会場を掌握する。「BOUNCY」などのヒット曲で、オーディエンスは彼らの作り出す壮大な世界観に引き込まれた。

ATEEZ(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

コンサートのトリを務めたのは、今やK-POP界のレジェンドと言っても過言ではないSHINeeのテミン。そのオーラに会場の空気は一変。彼にしか生み出せない表現力豊かなパフォーマンスに観客は酔いしれる。アーティストとしてのさらなる成熟を思わせるステージで圧倒した。

SHINee・テミン(「ミュージックバンク in リスボン」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

他にも、ATEEZのソンファ、ウヨン、ヨサンがLISA(BLACKPINK)の「MONEY」をカバーしたり、テミンが代表曲「Move」をZEROBASEONEのハン・ユジンと共演したりと、この日限りのスペシャルパフォーマンスも随所に。特に、パク・ボゴムがピアノを弾き、IVEのユジンとデュエットした「I'll Never Love Again」(レディー・ガガ)は絶品！ユジンの切ない歌声にパク・ボゴムの甘い歌声が溶け合い、感動的なムードが広がった。

「ミュージックバンク in リスボン」 Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved

12月に控える「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」への期待も高まる今、今回のリスボン公演しかり、本国・韓国とはまた違った音楽文化が根付く海外のオーディエンスをも熱狂させるK-POPの多様性に注目しながら、アーティストたちの熱量あふれるパフォーマンスを堪能したい。

文＝川倉由起子

放送情報

日本語字幕入り! ミュージックバンク in リスボン

放送日時：2025年11月2日(日)18:30〜

チャンネル：MUSIC ON! TV（エムオン!）(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ