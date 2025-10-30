パク・ボゴム、ユジン(IVE)の貴重なデュエットも...トリを務めたSHINee・テミン、ATEEZ、RIIZEら、ヨーロッパの観衆を熱狂させた「ミュージックバンク」のリスボン公演
韓国の放送局・KBSで1998年より放送されている人気音楽番組「ミュージックバンク」。世界のK-POPファンを魅了する同番組は、国境を越えてステージを届けるグローバルツアー「Music Bank World Tour」も2011年から実施している。昨秋開催されたマドリード(スペイン)公演に続き、今年9月には20回目の節目を数えるリスボン(ポルトガル)公演が行われた。
「Music Bank World Tour」の"顔"として、昨年のマドリード公演をはじめ、各国で何度もMCを務めてきたのが人気俳優のパク・ボゴムだ。
今年、IUと共演したドラマ「おつかれさま」(2025年)が世界的にヒットしたこともあり、彼のグローバル人気は凄まじく、日本を含むアジア各地に続いて今年9月には南米4都市でファンミーティングツアー「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」を大成功させたほど。11月2日(日)にMUSIC ON! TV（エムオン!）にてTV独占初放送される「ミュージックバンク in リスボン」でも、パク・ボゴムと全出演者が登壇したオープニングから会場が熱狂的な歓声に包まれた。
リスボンの夜を彩ったのは、ATEEZ、ZEROBASEONE、RIIZE、テミン(SHINee)、IVE、iznaというK-POPシーンを牽引する6組。
トップバッターは、2ndミニアルバム「Not Just Pretty」(9月30日発売)で先日カムバックした6人組ガールズグループ・iznaだ。新曲「Mamma Mia」を初公開した彼女たちは、初々しさと実力を兼ね備えたステージで強い印象を残す。大人っぽい姿から愛らしい笑顔まで、幅広い魅力で観客を釘付けにした。
会場を揺らす大声援の中で登場したのは、来年2月に東京ドーム3days公演が決定(デビューから1年5ヶ月での東京ドーム公演実現はK-POP男性グループの最速記録)するなど、成長著しいRIIZEだ。ヒットソングをスタイリッシュなダンスで魅せ、同時に高いパフォーマンス力をアピール。クールな魅力はもちろん、彼らならではの青春の感性が光るステージでも沸かせた。
そんなRIIZEと同じく"K-POP第5世代"の筆頭格といえるZEROBASEONEは、キャリアの集大成となる初のフルアルバム「NEVER SAY NEVER」(9月1日発売)から、タイトル曲「ICONIK」でライブをスタート。圧倒的なビジュアルと独創的なフォーメーションダンスにボルテージは上昇の一途。エネルギッシュかつ繊細なボーカルワークでも現地ファンを虜にした。
今年7月にベルリン(ドイツ)、パリ(フランス)で相次いで開催された音楽フェス「Lollapalooza(ロラパルーザ)」への参戦でも世界的注目を浴びたガールズグループ・IVEは、ヒット曲のオンパレードで会場を席巻。 4th EP「IVE SECRET」(8月25日発売)のタイトル曲「XOXZ」は客席も掛け声でひとつになり、メンバーも作詞に参加するなどIVEを代表するヒットナンバー「I AM」ではイントロから大歓声。華やかなステージでグローバルガールズグループとしての存在感を証明した。
グループ史上最大規模のワールドツアー [IN YOUR FANTASY]を敢行中で、その合間を縫っての出演となったのはATEEZ。強烈なカリスマ性を放ちながら登場し、グローバルチャートを沸かせた12枚目のミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition'」(7月11日発売)のタイトル曲「In Your Fantasy」では圧巻のパフォーマンスで会場を掌握する。「BOUNCY」などのヒット曲で、オーディエンスは彼らの作り出す壮大な世界観に引き込まれた。
コンサートのトリを務めたのは、今やK-POP界のレジェンドと言っても過言ではないSHINeeのテミン。そのオーラに会場の空気は一変。彼にしか生み出せない表現力豊かなパフォーマンスに観客は酔いしれる。アーティストとしてのさらなる成熟を思わせるステージで圧倒した。
他にも、ATEEZのソンファ、ウヨン、ヨサンがLISA(BLACKPINK)の「MONEY」をカバーしたり、テミンが代表曲「Move」をZEROBASEONEのハン・ユジンと共演したりと、この日限りのスペシャルパフォーマンスも随所に。特に、パク・ボゴムがピアノを弾き、IVEのユジンとデュエットした「I'll Never Love Again」(レディー・ガガ)は絶品！ユジンの切ない歌声にパク・ボゴムの甘い歌声が溶け合い、感動的なムードが広がった。
12月に控える「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」への期待も高まる今、今回のリスボン公演しかり、本国・韓国とはまた違った音楽文化が根付く海外のオーディエンスをも熱狂させるK-POPの多様性に注目しながら、アーティストたちの熱量あふれるパフォーマンスを堪能したい。
文＝川倉由起子
放送情報
日本語字幕入り! ミュージックバンク in リスボン
放送日時：2025年11月2日(日)18:30〜
チャンネル：MUSIC ON! TV（エムオン!）(スカパー！)
※放送スケジュールは変更になる場合があります