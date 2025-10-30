クマの市街地への出没が相次いでいる県内では昨夜からけさにかけてもクマが目撃され、小学校が休校になったほか、遊園地が休園になるなど県民生活に影響が出ています。

【写真を見る】クマの影響で遊園地が休園に！？ 駆除予定のクマが行方くらまし小学校は休校...県内各地でクマ目撃（山形）

警察などによりますと、きのう午後５時半ごろ鶴岡市立大山小学校近くで体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

クマは住宅裏の茂みに居座っていたということです。

現場は住宅街で、市などはけさクマを駆除する方針でしたが、クマは行方をくらませました。

これを受け、大山小学校はきょう休校の措置を取りました。

また、山形市でも住宅街を流れる川の河川敷でクマが目撃されたほか、大学病院の近くなどでもクマが目撃されています。

クマは付近に潜んでいる可能性があり警戒が続いています。

■遊園地が休園に...

また、クマは商業施設にも影響を及ぼしています。

上山市の遊園地「リナワールド」では、きょう午前９時４０分すぎ隣接するゴルフ場などでクマの目撃が相次いだことから急遽、臨時休園の措置を取りました。

リナワールドによりますと、クマの影響による臨時休園は今回が初めてだということです。

あすは、近隣でクマの目撃情報がなければ通常通りの開園を予定していて、従業員による巡回を強化するとしています。

クマの出没が生活圏で増え、県民生活への負担は日に日に大きくなっています。