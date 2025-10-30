「どういう馴れ初めで知り合ったのか気になる」後藤真希が上田竜也にメロメロな姿に反響「美男美女！！」
元KAT-TUNの上田竜也さんは10月30日、自身のInstagramを更新。元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんとのツーショットを公開しました。
【写真】上田竜也にゴマキがメロメロ！
コメントでは「上田くんとゴマキが並んで画面割れるかと思った」「上田くんもゴマキも可愛すぎる」「なんか2人、顔の造形一緒じゃない？！？！」「ほんとにどういう馴れ初めで知り合ったのか気になる笑」「あらあらぁ〜魔王さまモテモテじゃん」「美男美女！！」「2人並んでるところが美しすぎました」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「上田くんもゴマキも可愛すぎる」上田さんは「ふっ 可愛さの頂点に君臨するゴマキも俺にかかればご覧の通りさ」とつづり、1枚の写真を投稿。赤と黒を基調とした派手な衣装に身を包んだ上田さんの隣で、後藤さんがうっとりとした表情を見せています。後藤さんもハロウィン仕様のドレスを着用しており、とても華やかです。
「小山が調子こかないように首輪をしっかり」14日には「マウピフェスに出てくれる他事務所の皆様 そして後輩の皆様へ 小山が調子こかないように首輪をしっかりしておくのでどうか怖がらずご安心してLIVEにご参加下さい」と、NEWSの小山慶一郎さんを首輪でつないだ写真を公開していた上田さん。ファンからは「小山担だけどガチで安心できる、助かる」「調子に乗りやすいタイプなので助かります、どうぞよろしくお願いいたします」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
