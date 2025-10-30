愛知県弥富市の農業法人では、127ヘクタールの規模で主食米を作っていて、新米の収穫はほぼ終わりましたが、ここへきてある問題が…。

【写真を見る】新米の出来は？ ｢変な病気が出始め穂が枯れて…｣ 害虫や暑さで見た目に影響も味は問題なし 高温障害は｢間違いなく年々増えている｣ 対策検討も

（鍋八農産・八木輝治代表）

「変な病気が出始めて、よく見ると穂が枯れている。そういう稲が心配ですね」

Q.どんな病気？

「虫が茎の中に入ってしまうんですよ」

悪さを働くのは蛾の幼虫の「メイチュウ」です。茎の中心部に入り込んで周りを食べるため穂が実らず、黒っぽく変色し枯れてしまったものが…。





ことしのコメの出来はどうだった？

被害は9月ごろから出始め、ことしの収量への影響は大きくはありませんが、例年に比べると被害は広がっています。八木さんは来年も「メイチュウ対策は欠かせない」と話します。

では、ことしのコメの出来はどうだったのか？



（八木代表）

「ことしは（収穫が）早い品種のコシヒカリも、今刈っている"あいちのかおり"も、田んぼによってばらつきはあるが、ならすと（収量は）平年並み」

Q.とれ高はいい？

「とれ高はいい」

Q.コメの内容はどう？

「高温障害は結構出ています」

Q.去年よりもひどい？

「去年よりもひどい。圧倒的にひどい」

精米したコシヒカリを見せてもらうことに。



（八木代表）

「よく見ると白いですよ」



明らかに白く濁ったコメ粒が目立ちます。これが高温障害米。ことしの愛知や岐阜の暑さは特に厳しく、出来に大きく影響を与えました。見た目の問題はありますが味には問題はありません。

高温障害が年々増えて、今後当たり前になるか…

（八木代表）

Q.見た目ではねられるようなコメ？

「そうですね。見た目では白いのがない方がいいので、はねられてもおかしくない。若干は抜いてますけど、抜き切ると（コメが）なくなるので」



去年もひどかったという高温障害ですが、ことしはさらに1割ほど多い全体の約7割のコメに出ていると言います。コメの等級も下がるため、経営にも関わる重大な問題です。

（八木代表）

「（高温障害は）間違いなく年々増えている。もしかしたら、これが当たり前で来年もこうなる可能性もあるので、それは対策をしないと。例えば肥料を考える・水管理を考える。その辺は大事になってくる」



国のコメ政策の舵取りも気になる所ですが、農家のみなさんは昨今の暑さとの戦いも続きます。