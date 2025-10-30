鈴木農水大臣に代わり、コメ農家はどう思っているのでしょうか。

三重県東員町の斉藤來洲は、約60ヘクタールの田畑で稲作などに取り組み、ことしの新米の収穫も終わったところです。



（斉藤來洲・齊藤啓太さん）

Q.ことしの新米の出来は？

「コメの量はありました。ものは去年より少し悪い」

ことしは、暑さの影響は受けたものの、新米の出荷には大きな影響はなかった言う齊藤さん。これまでの取材では、小泉前農水大臣がコメ増産に舵を切った際…





農水省官僚だった鈴木大臣の就任に「期待大」

（齊藤さん・ことし8月）「（増産は）難しい。無理とまでは言わないが難しい」改めてきょう、石破政権下のコメ政策については…（齊藤さん）「パフォーマンス力はすごかった。ただ、やっぱり中（生産者）まで、しっかり見ていなかったと思う」

生産者無視の増産だったと話す齊藤さん。しかし、農水省官僚だった鈴木大臣がこのたび就任したことについて、思いを一言書いてもらうと…



（齊藤さん）

「”期待大”。『10年先を見据えた農林水産業を行っていく』という発言は今までに無かった。毎年金額が乱高下して『ことしは高い』『来年は安い』ってなったら、10年先、農業をやりたい子に勧められない」

さらに、鈴木大臣が「おこめ券」の配布も検討していることには。



（齊藤さん）

「反対も賛成もすることはなく、皆さんが喜んで食べてくれればいい。僕らもタダで配るわけではないので、納得する金額が生産者に返ってくればそれでいい」



では、生産者としていま思う適正なコメ価格は？



（齊藤さん）

「5キロ3500円くらいで食べられると、みなさん納得されるかな」

今後のコメ価格…「来年は確実に下がる」

鈴木大臣は、「いますぐ価格がどんと下がるのは難しい」と話しましたが、齊藤さんにも今後のコメ価格について伺うと…



（齊藤さん）

「『少し下がる』。来年は確実に価格が下がる」

Q.店頭価格がすぐに下がることはない？

「年明けてから在庫をみて下がってくるのかな。（増産の影響で）来年大暴落したら、小泉前大臣、石破政権やってくれたなって感じ」