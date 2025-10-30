歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

リハビリについて綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 大学病院でリハビリ 「話しづらい言葉の復習」「カタカナ英語が、なかなか難しい」「練習し続けるしかないね。一生練習」





堀ちえみさんは「朝から大学病院で、リハビリでした。』と、投稿。



続けて「話しづらい言葉の復習。」と、記しました。



そして「やはりカタカナ英語が、なかなか難しい。」「『クリスマス』とか『イルミネーション』などなど。」と、説明しました。







堀ちえみさんは「相変わらず母音が、『い』と『え』の音が続く、単語や文章は苦手です。」と、投稿。





続けて「練習し続けるしかないね。一生練習。頑張ろう。」と、その思いを綴っています。





堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】