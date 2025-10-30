３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３５２円０９銭（０・８６％）高の４万１４０５円７４銭だった。

３日ぶりに値上がりした。全銘柄のうち２５６銘柄（約７７％）が上昇した。

東証プライム市場は前日、約８６％の銘柄が下落するほぼ全面安の展開だった。３０日はその反動で買い注文が優勢となった。人工知能（ＡＩ）分野に力を入れる米ハイテク企業の好決算を受け、半導体関連銘柄を含む電機株の値上がりが、特に読売３３３の上昇に寄与した。

前日終値と比較した上昇率は、半導体関連装置を手がけるレーザーテック（２１・２１％）がトップだった。ＳＣＳＫ（１７・８３％）、ＮＥＣ（１３・１５％）と続いた。

下落率は、前日にリニア中央新幹線の総工事費が１１兆円に膨らむとの見通しを発表したＪＲ東海（８・２５％）が最大で、ディスコ（８・２１％）、カプコン（７・５１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７円９６銭（０・０４％）高の５万１３２５円６１銭だった。２日連続で最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２２・５５ポイント（０・６９％）高い３３００・７９。