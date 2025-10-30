アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が会談し、中国がレアアースの輸出規制導入を1年間、見送ることなどで合意しました。

中国 習近平 国家主席

「再会できて、うれしいです」

アメリカ トランプ大統領

「また会えて、うれしいです」

アメリカ トランプ大統領

「我々はきょう、とても成功する会合を行う。何の疑いもない。ただ、彼はとてもタフな交渉者だ。それはよくない」

午前11時すぎ、韓国の釜山で握手したトランプ大統領と習主席。対面での会談は6年ぶりで、第2次トランプ政権では初めてです。

アメリカ トランプ大統領

「我々は、すでに多くのことに合意している。そして今から、さらに多くのことに合意するだろう。長い期間にわたり、すばらしい関係を築くだろう」

会談の冒頭、こう述べたトランプ氏。

これに習主席は「中国の発展と、大統領が掲げるアメリカを再び偉大にするという目標は、決して矛盾しない」などと応じ、両首脳はそろって関係の安定化を目指す考えを示しました。

厳しい警備が敷かれ、各国のメディアが集まるなか行われた注目の会談は、1時間40分ほどで終了。会場を後にする両首脳が握手し、穏やかに言葉を交わす様子もみられました。

会談後、トランプ氏はアメリカに向かう機内で…

アメリカ トランプ大統領

「今回の会談は10点満点中、12点だ」

自身が来年4月に中国を訪れることで合意したと表明。その後、習主席がアメリカを訪れるとしています。

さらに中国側が、▼レアアースの輸出規制導入を1年間見送ること、▼アメリカ産大豆の輸入の大幅拡大、▼合成麻薬「フェンタニル」のアメリカへの流入対策強化などで合意したと説明しました。

一方、中国商務省は、アメリカ側が、▼フェンタニル流入を理由に中国に課す20％の追加関税を10％に引き下げることや、▼中国で造られた船などを対象にした追加の港湾使用料の徴収を1年間停止することなどで合意したとしています。