坂下千里子、娘への愛情たっぷり弁当公開「料理上手で憧れる」「ハート型のブロッコリー可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの坂下千里子が10月30日、自身のInstagramを更新。娘のための手作り弁当を公開した。
【写真】坂下千里子「愛情感じる」娘への手作り弁当
坂下は「本日のお弁当」と娘への手作り弁当を公開。ハート型のブロッコリーや卵焼き、娘の好物だという「エリンギニンニクバター炒め」などが入った愛情たっぷりの弁当を披露した。弁当箱に詰められたミニトマトは「嫌いだけど、1つは食べて」とつづり、「＃残して来たらあかんよ」とハッシュタグを添えた。
この投稿に、ファンからは「ハート型のブロッコリー可愛い」「いつ見ても美味しそう」「愛情感じる」「料理上手で憧れる」といったコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆坂下千里子、ハート型ブロッコリー入り愛情たっぷり弁当公開
◆坂下千里子の投稿に「料理上手で憧れる」の声
