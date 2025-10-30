MINAMI、父親との2ショット公開「仲良し親子」「イケメンオーラ出てる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】インフルエンサーのMINAMIが30日、自身のInstagramストーリーズを更新。父親との2ショットを公開した。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美人インフルエンサー「イケメンオーラ出てる」父との2ショット
MINAMIは、滝が流れる自然の光景をバックに、父親との2ショットを披露。ショートパンツからスラリとした足をのぞかせ、ピースサインをしているMINAMIの横で、父親がジャケットのフードを深くかぶり、お辞儀をしたようなポーズをしており、「フォローお願いします」という言葉に「@mimi.papa.mimi」と父親のInstagramアカウントが添えられている。
また、父親のカウントでは、MINAMIや姉のなつきの、お出かけ先でのオフショットも投稿されている。
この投稿に、ファンからは「パパとお出かけ可愛い」「仲良し親子」「イケメンオーラ出てる」「微笑ましい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
