山形・西川町長のパワハラ疑惑 町議会の百条委員会で町長が証人尋問
西川町の菅野大志町長による町職員などに対するパワーハラスメント疑惑をめぐり、町議会の調査特別委員会いわゆる百条委員会が30日開かれ、菅野町長への証人尋問が行われました。
小坂憲央アナウンサー「菅野町長のハラスメント疑惑についての百条委員会がまもなく始まります。町長が証人尋問を受けるということもあり、30分前ですが、すでに町民が集まっています」
委員「証人は今の再現動画を見ても襟元をつかんだのではないと証言するか」
菅野町長「つかんだのは今のような高さではないと思う。引っ張ったのは事実だが、 抵抗されたという記憶はない」
また、委員からは菅野町長が山形市内の自宅から西川町役場に登庁する際、山形市内に自宅がある元職員から車で送迎してもらっていたことを指摘。その道中で町長が業務に関する指示をすることもあり、元職員は精神的な負担を強いられていたと追及しました。
菅野大志・西川町長「送迎は元職員が本人から言っていたので、大変だなとは思っていたが、著しく苦痛だという発言は聞いていないし、 仕事や家族の相談にものっていた」
午前10時に始まった百条委員会は休憩を挟み、夕方4時すぎまで続きました。
傍聴した町民「大声を出したことは間違いないようだし、反省して、正直なことを言って、反省すべきは反省して、町政をやるべき」
「これからはそのようなことがないようにと一生懸命聞こえてきた。これからではない、もうだめ、直らない」
百条委員会では来年4月までに報告をとりまとめる方針です。