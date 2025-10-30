ＪＲＡは１０月３０日、香港国際競走４レース（１２月１４日、シャティン競馬場）に予備登録した所属馬を発表した。

予備登録した馬とレースは以下の通り。

▽香港カップ・Ｇ１（芝２０００メートル）

アスクカムオンモア、アドマイヤズーム、アーバンシック、ヴェルミセル、エリカエクスプレス、エルトンバローズ、エンブロイダリー、クイーンズウォーク、クロワデュノール、コスモキュランダ、シャンパンカラー、シンリョクカ、ステレンボッシュ、ソウルラッシュ、ソールオリエンス、タスティエーラ、チェルヴィニア、ディープモンスター、ドゥレッツァ、ノースブリッジ、フェアエールング、ブレイディヴェーグ、ベラジオオペラ、ホウオウビスケッツ、マスカレードボール、ミュージアムマイル、レーベンスティール、ローシャムパーク、ロードデルレイ

▽香港マイル・Ｇ１（芝１６００メートル）

アスコリピチェーノ、アドマイヤズーム、ウインマーベル、エイシンフェンサー、エルトンバローズ、エンブロイダリー、オフトレイル、ガイアフォース、カナテープ、クイーンズウォーク、ジャンタルマンタル、シャンパンカラー、ソウルラッシュ、チェルヴィニア、ファーヴェント、ボンドガール、マジックサンズ、ミュージアムマイル、ルガル、レーベンスティール、ロングラン

▽香港スプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）

ウインカーネリアン、エイシンフェンサー、オフトレイル、サトノレーヴ、ジューンブレア、ダノンマッキンリー、ドラゴンウェルズ、ピューロマジック、ルガル

▽香港ヴァーズ・Ｇ１（芝２４００メートル）

アーバンシック、ヴェルミセル、クロワデュノール、コスモキュランダ、シュトルーヴェ、シンリョクカ、ステレンボッシュ、ソールオリエンス、ディープモンスター、ドゥレッツァ、ノースブリッジ、ビザンチンドリーム、フェアエールング、ブレイディヴェーグ、ホウオウビスケッツ、マスカレードボール、ミュージアムマイル、ライラック、ローシャムパーク