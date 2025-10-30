ショートトラック女子の中島未莉（みれい、トヨタ自動車）が３０日、都内で取材に応じ、来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季へ、「初出場を目指して踏ん張りたい。五輪をイメージしながら練習したい」と意気込みを語った。

昨年の全日本距離別選手権では５００、１０００、１５００メートルで女子選手１１年ぶりの３冠を果たした成長著しい２１歳。今年の全日本距離別でも５００、１５００メートルで２冠を達成した。カナダ・モントリオールで行われたワールドツアー第２戦では女子３０００メートルリレーで銅メダルを獲得。「今までよりもはるかに成長しているし、世界との差も縮まっている。勝負できる自信がすごくついている。メダル獲得が自分のレベルアップにつながった」と状態は上向きだ。

この日は道具についてのトークセッションも実施。「必要不可欠なもの」と位置づけ、靴とブレード（刃）は好きな紫にカラーリングするなどこだわりを持っている。最も重要視するのはメンタルの部分。「駆け引きが大事になるので、強い選手でも勝てない。その中で気持ちの強い選手が上位にいると感じる」と話す。

１１月２０日からはヨーロッパでワールドツアー第３、４戦を控える。「Ａ決勝に乗れる力はある」と更なる結果を求める。「自分でチャンスをつかんでメダルを取りたい」と残り２戦へ向けて力強く目標を語った。