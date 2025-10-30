『孤狼の血』で知られる柚月裕子の同名小説を映画化。昭和から平成へと続く激動の時代を背景に、謎に包まれた天才棋士・上条桂介（坂口健太郎）の光と闇を描いたヒューマンミステリー『盤上の向日葵』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／松竹）が10月31日から全国公開される。本作で、上条の過去を解き明かす刑事の佐野を演じた高杉真宙に話を聞いた。

−最初に脚本を読んだ印象はいかがでしたか。

上条桂介の人生の物語で、彼の人生は本当に壮絶だなと思いながら読ませていただきましたけど、彼が平凡な幸せを手に入れてほしいなと願わざるを得ないストーリーでした。

−今回演じた佐野のキャラクターをどのように捉えましたか。

佐野は、上条のことを尊敬して憧れて応援している部分があるのですが、自分も（将棋のプロ棋士養成機関の）奨励会にいた人間だからこそ、上条の才能がうらやましいと思っているところもあります。その一方、捜査側で唯一将棋について詳しい人物であり、他の人たちよりも上条の側に立って捜査ができる人間だと思っていました。

−今回、演じる上で心掛けたことや気を付けたことはありましたか。

佐野の人の良さというか、人間らしい部分を大切に演じていきたいと思っていました。壮絶なキャラクターの中で、佐野と（先輩刑事の）石破だけは状況を客観視して事件を追っている人たちなので、そういう意味では、彼らの存在がお客さんを置いてけぼりにしない要素の一つだと思っていたので、佐野の人の良さというのは大事にしていけたらと思ってやっていました。

−石破役の佐々木蔵之介さんとのコンビはいかがでしたか。

蔵之介さんは本当に優しかったです。食事に連れていっていただいてたくさんお話をさせていただきました。蔵之介さんが上司役でよかったと思いながら、とても甘えさせていただきました。蔵之介さんが演じた石破というキャラクターは、ちょっとデリカシーがなかったりする体育会系。でも熱血な部分があるからこそ、付いていきたくなるというか、そこが憎めない部分でもある人だなと思いながらご一緒していました。

−上条を自分がやってみたかったとは思いませんでしたか。

想像もつかないです。やっぱり上条は坂口さんだという認識で脚本を読んでいたので、自分がやるなんていうのは考えもつかないです。もちろん、やらせていただけるのなら、何でもやりたいとは思っているのですが、今回、僕は上条というキャラクターをあまりインプットしないで台本を読んでいました。でも、本編を通して、バランスを見ながら演技をしていきたいとは思っていたので、高杉真宙としては、彼らの人生をどう思ったかとか、筋が通っていて、台本でその役が動いて成立しているのかというのは感じなければいけないので、そういう見方はさせていただきました。

−今後はどんな役をやってみたいと思いますか。

自分が選ぶよりは選ばれる仕事なので、自分からこの役をやりたいというのはないのですが、寡黙な役だったら、せりふは覚えなくていいのかなと（笑）。でもそれはそれで大変ですから、どんな役でもやりたいです。合うと思ったものが来るものだと思っているので、それに応えられるかどうかだなと思いながらいつもやっています。

−以前、取材した時に軍人の役をやりたいと言っていましたね。

高校生ぐらいからずっと言い続けていて、15年ぐらい変わってないんですけど、まだかなっていません。今も心にはずっと軍人役があります。最近は、刑事や医者や弁護士の役をお受けする機会が増えてきたので、ありがたいなと思いつつも、軍人役にはあと一歩届かないですね。

−硬派な役は演じがいがあるみたいな感じですか。

少しずつ、そういう役も頂けるようになりました。役ではなく僕自身の印象を固定しないでやっていけば、いろんな役が頂けるのかなと思ったりはします。

−最近のドラマ「法廷のドラゴン」でも将棋関連の弁護士役で、今回も将棋関連でした。ご自分では将棋を指したりはしますか。

幼い頃に将棋ソフトで指していましたから、ルールも分かるし、駒がどう動くのかも分かりますが、定跡を知っているわけではないのでお遊び程度です。たまたま将棋関連のものが続きましたが、棋士の役ではなかったので、駒を指す時の音って気持ちがいいな、かっこよく鳴らすなと思いながら見ていました。音楽物でも、ギターとかの指の動きなどを覚えなければなりませんが、将棋は2人でやらなければいけないから、さらに緊張感のある演技ができると思います。

−完成作を見た印象はいかがでしたか。

坂口さんと（賭け将棋の真剣師・東明重慶役の）渡辺謙さんが本当にすごかったというか、素晴らしくてすてきだったと思いました。お二人を追っている刑事の役だったので、撮影中はお会いする機会もほとんどありませんでした。そういう意味では、自分のシーン以外は、台本で読んだ限りでしかなかったので、こんな映像になっていたんだと思い、驚きと興奮を覚えながら見ていました。

−映画の見どころも含めて、観客や読者に向けて一言お願いします。

見どころは、何よりも坂口さんと渡辺さんの演技だと思います。それがなくてはこの映画は成立しないと台本を読みながら思っていたので。やっぱりお二人の迫力のある演技がなければ、僕ら警察側も対照的には映らないので。だからこそ、本当に素晴らしいお二人を映画館で見てほしいと思いますし、その周りにいる人たちにもそれぞれの役割があって、その人たちがお二人の周りで、どのようにストーリーを展開させているのかにも注目しながら見てほしいと思います。

（取材・文／田中雄二）