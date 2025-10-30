南陽市の小学校で29日、クマが玄関のガラス戸を破壊し、立ち去った事態を受け、現場の小学校では30日朝、児童たちが保護者に付き添われ、登校しました。



29日の早朝にクマが出没したのは南陽市長岡の市立赤湯小学校です。学校の玄関に設置された防犯カメラには来賓用玄関のガラス戸に突進するクマの姿が記録されていました。

クマ出没の事態を受け現場の赤湯小では30日朝、安全を確保するため、児童たちが保護者付き添いのもとで登校しました。





保護者「かなりクマが身近にいるということで気を付けながら生活しなきゃいけないのかなと思う」保護者「びっくりした。クマの映像が衝撃的。何回も出るので怖い。散歩も控えたりしている今までは考えられなかった」防犯カメラの映像からクマは東のほうに逃げたとみられていますがその後の行方は分かっていません。一方、県内では29日午後から30日にかけても各地でクマの目撃情報が相次いでいます。このうち鶴岡市大山では29日午後、住宅敷地内でクマが目撃され、その後、住宅裏の茂みに居座りました。鶴岡市と警察は30日朝危険性があると判断しクマを駆除する方針でしたが、クマの行方がわからなくなり、住宅敷地内にわなを設置して、警戒を続けています。この影響で、現場近くの大山小学校は臨時休校となりました。このほか県内では山形市の蔵王カントリークラブで30日午前、コース内にクマが出没したため営業中止の措置がとられました。また、ゴルフ場に隣接する上山市のリナワールドも臨時休園となりました。さらに山形市内の住宅地などでも目撃情報が相次いでいます。これまでのところ蔵王カントリークラブは31日、通常営業し、リナワールドも朝、巡回を行いクマの目撃がなければ通常営業する予定です。