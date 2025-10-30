作家の岩井志麻子氏（60）が30日、木曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。町議会副議長の暴言により、地元猟友会の出動拒否が続く北海道・積丹町の問題について言及した。

事の発端は先月27日。積丹町議会で副議長を務める男性の自宅付近にクマが出没した時のことだった。

一部報道によると、副議長はその際、駆除に協力した猟友会メンバーに対し「誰にものを言っとるか」「こんなに人数が必要なのか。金もらえるからだろ。俺にそんなことするなら駆除もさせないようにするし、議会で予算も減らすからな。辞めさせてやる」などと暴言を吐いたとされ、猟友会が出動拒否するトラブルに発展しているという。

番組でこの問題を取り上げた際、岩井氏は「私、銃砲所持の許可証を持っているんですよね。散弾銃も二丁持ってます」とした上で副議長の男性に対する怒りを露わにした。

まずは「命がけの現場です。ベテランでも時折しくじることもありますから。クマは猛獣ですからね」と命がけでクマ駆除に挑むハンターへの尊敬の念を表した岩井氏。

「狩猟の許可証はまた別なんですけれど、とにかく鉄砲を持っている人間って本当にプライド高いし、俺を誰だと思ってんだ！っていうのとは次元が違うプライドを持っているんですよ。厳しい厳しい審査を全部クリアし、持つにふさわしい人間だと国に認められたっていう矜恃（きょうじ）、自尊心。そういうものもあるわけですよ。だから連帯感も凄いんですよ、鉄砲持ってる人たちっていうのは。だから一人のハンターをバカにするっていうことはハンター全員をバカにしたのと同じことよ。鉄砲持ってる一人を軽んじるのは鉄砲持ってる人間全員を敵に回すのと同じことなんだから、そこんところをこの副議長分かってないんかい！って、その現場に行っといてね。ほんと、命のやり取りなんですから。ハンターのプライドと俺様を誰だと思ってんだい、町議会の偉い人だぞっていうプライドは全然違うものなので」と続けた。

北海道、東北地方を中心に深刻なクマ被害が続いている危機的状況。同じく木曜コメンテーターを務める新潮社執行役員の中瀬ゆかり氏（61）も「猟友会の方々って、いただいてるお金は本当にわずかなんですよ。ボランティアみたいなもので」とした上で「それで命をかけてやってくれている人に対してね、これはないですよね。それは怒って拒否されても文句は言えない。なんにも分かってないんだなって」と副議長の暴言を批判。「今、全国でも知られて、この副議長はどういう気持ちで…。それはちょっと気になりますけれど」と続けた。