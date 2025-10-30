日米防衛相会談でヘグセス国防長官に対して小泉進次郎氏が贈った「スカジャン」について、生産元の会社がABEMA NEWSの取材に応じ、長く愛されているデザインということを明かしました。

【映像】「おそろいスカジャン」を着る2人（「Shinjiro」刺繍のアップも）

小泉防衛大臣は29日、ヘグセス国防長官に地元・横須賀名物のスカジャンを贈りました。色違いの同じデザインでタカとバラの柄が刺繍（ししゅう）され、胸にはそれぞれの名前が入っています。

生産元の会社によりますと、今回のデザインのスカジャンは20年ほど前から売られているロングセラー商品で、卸売価格は税込みで約2万円ということです。

小泉大臣はこれまでも、選挙後のあいさつや地元のイベントなどでスカジャンを着用していて、この会社では父の純一郎元総理とも付き合いがあったということです。

一方、この会社によりますと、スカジャンは小泉大臣が贈る前から、インバウンドも含め外国人からの人気が高く、生産が追いついていない状況だということです。

（ABEMA NEWS）

