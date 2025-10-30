KLP48»³º¬ÎÃ±©¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ï·ë¹½ÍÉ¤ì¤ë¡×11¡¦15¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¸ø³«Îý½¬
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Î»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤¦DDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¤é¤¯¡¢ÎëÌÚ»ÖÇµ¡¢¹â¸«¼®¼î¤Î4¿Í¤«¤é¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°ÆÃÍ¤Î¾²¤Î´¶¿¨¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
»³º¬¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤Ë¡ÖÂ¤ò¤¢¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ï·ë¹½ÍÉ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£ÉáÄÌ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÎ©¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â½¬¤¤¡Ö¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¹â¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¹â¤µ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ù¥ë¥È¤â»ý¤ÄÅÏÊÕ¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¾²¤ÇÂ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤è¤êÍÙ¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£»³º¬¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥Þ¥ì¡¼¸ì¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¸½¾õ¤Ï½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö1²ó¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
AKB48¤Ç¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Â¿¿ô½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¦Éå¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤È¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡£KLP48¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤¢¤Î»þ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ç¡¢ÄË¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Î¤¢¤È¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖLOVE¡õPEACE¡×¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£KLP48¤È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¥Õ¥í¥¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢Åìµþ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊTIF¡Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤ä¸µSKE48¹Ó°æÍ¥´õ¡¢NGT48¡ÊÀ¶»ÊÎïºÚ¡¢À¾³ãçýè½Æà¡¢Æ£ºêÌ¤Ì´¡¢ÂçÄÍ¼·³¤¡¢ËÌÂ¼Í¥±©¡¢¿ùËÜË¨¡Ë¡¢¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¥È¥é¥Ã¥¯¤â±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥Ò¥Ã¥È¶ÊLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëKLP48¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ª¡ªÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÀ¤³¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼çÄ¥¤¹¤ëÆ±Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥»¥é¥ó¥´¡¼¥ë½£¥×¥¿¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥ä¤Ë¤¢¤ëJioSpace¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆÃÊÌÀÊ¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÂç²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ´»²²Ã¼Ô¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢KLP48¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Î¥Á¥§¥¤ä¤ª¸«Á÷¤ê¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡KLP48 AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£AKB48¤Î¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡¢¹õ¿ÜÍÚ¹á¡¢»³º¬ÎÃ±©¡¢STU48¤Î¹ÃÈå¿´°¦¤ÎÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬È¯Â¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ÃÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿·×13¿Í¤¬1´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏAKB48³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£²Æ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿2´üÀ¸13¿Í¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£