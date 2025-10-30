ユニクロ公式が発表！人気ランキング

ユニクロといえば、私たちの日常に溶け込んだ定番のブランド。季節を問わず、通勤にもおうち時間にも寄り添ってくれる「相棒」のような存在です。

【写真】1位はもはや定番となった…

そんなアイテムの中から、「気づけばほぼ毎日着てる」お気に入りをSNSユーザーが選ぶ人気投票が開催。ユニクロ公式により、全国のユニクロファン6,655人が選んだ、リアルな“愛用率ランキング”が明らかになりました。

投票は、ユニクロ公式X（旧Twitter）で2025年10月3日〜5日にかけて行われたもの。

エアリズムインナーやヒートテックなどの定番下着を除く22商品を対象に、「あなたがほぼ毎日着ているユニクロ商品」を自由回答形式で募集しました。

今回、その中から上位に輝いた3商品を発表いたします。

3位は永遠のベーシック！

堂々の3位にランクインしたのは、ユニクロの永遠のベーシック「クルーネックTシャツ」。



（写真：ユニクロ公式インスタグラム）

一枚で着ても、ジャケットのインナーにしても、活躍間違いなしの着回し力が支持を集めました。

ユーザーの声には、

「“毎日を支えてくれる相棒感”がすごい！ Tシャツはクルーネック一択」

「着心地が良く、シンプルなデザイン。丈感も絶妙でどんなボトムスにも合う。コスパ最強！」

といったコメントが。どんな場面にもフィットする万能さが評価された結果だといえそうです。

2位はだれもが知る名品！

2位は、“名品T”として名高い「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖」。

見た目は上質なコットンTなのに、実際は高機能のエアリズムというハイブリッド仕様。見た目と機能性の両立で、ユニクロらしさが詰まった1枚です。



（写真：ユニクロ公式インスタグラム）

ユーザーの声を見てみると、

「見た目はコットンなのに内側はサラッと快適。まさに理想のTシャツ」

「仕事のシャツの下にも、部屋着にも一年中ずっと着られます」

との声が。

カジュアルにもきれいめにも使える万能アイテムとして不動の地位を確立。「とりあえずこれを着れば間違いない」との支持が票を集めたようです。

ではいよいよ、栄えある第1位の発表です。

日常の“あたりまえ”として身に着けている人も多い、あのアイテムが圧倒的な得票数で頂点に立ったようでーー。

第1位は多くの票を集めた…

見事1位に輝いたのは、やはり定番アイテムの「ブラトップ」シリーズ！

堂々の1,306票を集め、2位以下を大きく引き離す結果となりました。

「なくなったら困る商品です。もう、一生これしか着ない」

「いろいろ試したけど、つけ心地・生地感・色合いが好き！ 何年もUNIQLOブラトップ愛用者です」

という熱烈なコメントも寄せられるなど、まさに“生活の一部”として愛されていることが伝わってきます。

キャミソールとタンクトップタイプの使い分けで、どんなスタイルにもフィット。夏は一枚で、冬はインナーとして、とにかく“365日出番がある”ことが人気の秘密のようです。

以上、今回のランキングでは、いずれのアイテムも「快適さ」「使いやすさ」「どんなシーンにも合う」といった声が多く寄せられたよう。“日常を支える服”としてユニクロが愛されていることを改めて実感できる結果ともいえるかもしれません。