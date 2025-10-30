県はクマの対応に当たる職員を増やし、深刻化している被害の防止に向け体制を強化しました。



新たに集められた26人が市町村や、クマ対応の支援に入る予定の自衛隊との調整などに当たります。



太田朋孝記者

「新たにクマ対策に当たる県職員が一堂に集められました。このあと発令式が行われます」



県内では今年、これまでにクマに襲われるなどして3人が死亡し、53人がけがをしています。



このうち約3分の2は今月に入ってからの被害です。





深刻化する被害を踏まえて県はクマの対応に当たる職員を増やし、被害の防止に向けた体制を強化しました。これまでも対応に当たっていた自然保護課の9人に加えて、新たに26人が県庁の各部署と地域振興局から集められました。県生活環境部 信田真弓部長「県民の方々が散歩や農作業で被害を受けるなど、非常に危険な状況にございます。この危機的な状況を打開すべく、皆さまなんとか勤務をよろしくお願いしたいと思います」発令を受けた職員たちは今の役割と兼務する形で、市町村やクマ対応の支援に入る予定の自衛隊との調整などに当たります。秋田市もクマ被害の防止に向けて緊急の対策を行います。最前線で対応に当たる猟友会への活動報酬を今の2倍の8,000円に引き上げ、狩猟でのクマ1頭の捕獲につき、1万円の報奨金を出す方針です。また捕獲用のおりを8基増やし、24時間監視ができる自動撮影カメラも新たに8台導入します。さらに、有害鳥獣の駆除に必要な免許を持つ「公務員ハンター」を募集・採用して、長期的、かつ安定的な体制を構築したい考えです。また市立の小中学校に対しては、保護者による送迎を推奨するなど被害に遭わないための対応をとるよう呼びかけました。国も、クマによる関係省庁の連絡会議を閣僚会議に格上げしました。木原官房長官「政府といたしましては、国民の命と暮らしを守るため追加的緊急的なクマ対策を強化いたします」石原環境相「科学的データにもとづく個体数の適切な捕獲強化や、人材確保、新技術の活用といった3段階で取り組みを強化するよう事務方に指示をしたところです 」小泉防衛相音「できるだけ速やかに対応するため、本日午前、秋田駐屯地において、秋田県庁や猟友会とともに、箱わなの運搬等に関する訓練を実施いたしました。引き続き実施要領の具体化に向け、県と調整してまいります」行政をあげてクマ対応の強化が図られています。