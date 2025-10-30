ÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡ÙÈ¯Çä¡¡Â´¶ÈÁ°¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ë
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØLOST LETTER¡Ù¤¬2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¸¸Åß¼Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡Ø¥°¥é¥Ó¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙVOL.10¡¡23ºÐ¤Î〝º£〟¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹
¡¡µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ï2025Ç¯11·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥°¥ëー¥×ºßÀÒ9Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤È¿´¤Îµ°Æ»¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡£µ×ÊÝ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìó150ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¸µ¤È¤Ê¤ë¡£Â´¶ÈÈ¯É½Ä¾Á°¡¢Èà½÷¤Ï²°µ×Åç¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¼ê»æ¤ò²Ð¤Ë¤¯¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤äÆìÊ¸¿ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¤ÇµîÍè¤·¤¿»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¡¢¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤¹¤ëµ×ÊÝ¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö17ÄÌ¤Î¼ê»æ¡×¤«¤é¤Ê¤ë1ºý¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¼Ì¿¿²È¤ÎºÙµï¹¬¼¡Ïº¤ÈÅÄÃæÆ·¡£¼ê»æ¤òÇ³¤ä¤·¤¿²°µ×Åç¤ÎÌë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê»æ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Âð¤Ç»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤ËÈà½÷¤ÎÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡Ö24Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥°¥ëー¥×Â´¶È¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ò¡Ö¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¿Í´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢¤Ê¤¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤ò9Ç¯´ÖÀ¸¤È´¤±¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê»×¹Í¤òÉ³²ò¤¯µÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼«¤éÄÖ¤Ã¤¿ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Î¡ØÂ´¶È¡Ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£24Ç¯´Ö¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¡¢°ìÅÙ¤³¤³¤ËÁ´¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¿´¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò9Ç¯´ÖÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£²¿¸Î¡¢»ä¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎµÙ·Æ½ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤2001Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£2016Ç¯ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2022Ç¯¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×£²ÂåÌÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯¼Ì¿¿½¸¡Ø¸òº¹ÅÀ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÖÍîÆü¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡×¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2025Ç¯11·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë