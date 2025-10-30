WEST.が表紙に登場した『MG（エムジー）』が10月30日（木）に東京ニュース通信社より発売された。

【画像】WEST.が秋らしい、大人のグラビアを披露

第30号の表紙＆巻頭を飾るのは、先日待望の全曲サブスク解禁、そして初主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を成功させたWEST.。自身のターニングポイントとなった楽曲や、成長させてくれた楽曲をソロインタビューで語る。座談会では、メンバーが選ぶ“推しユニット曲”を発表。リリース当時の裏話も含め、7人で楽しく振り返った。秋らしい、大人の落ち着きと余裕さ、そして茶目っ気さも詰まった12Pのグラビアも掲載。

今号では「WEST.SPECIAL!!!!!!!」と題し、WEST.を大特集。10月12日・13日に開催された「WESSION FESTIVAL 2025」のライブリポートを始め、フェス開催のきっかけとなった音楽番組「WOWOW×WEST.“WESSION”」全5回の振り返り、これまでリリースした全シングル・アルバム大年表と、計44Pの大ボリュームの内容となっている。大年表では、1人4曲ずつ計28曲を、本誌恒例のセルフライナーノーツでお届け。

WEST.神山智洋の連載第30回は、心地よい音楽を奏でるバンドのsumika・片岡健太との対談を実施。初対面ながら、空気感が似ていて、取材中から笑顔が絶えなかった2人の対談となった。

INIの尾崎匠海＆後藤威尊、Novel Core、STARGLOW、超特急のカイ＆リョウガ＆ユーキ＆タカシ＆シューヤ＆マサヒロといった豪華アーティストも続々登場。アーティストの持つ世界観に迫った、クリエイティブな撮り下ろしフォト＆ロングインタビューを堪能してほしい。堂本光一ソロライブ「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」の大迫力リポートも。

超特急のタカシ＆シューヤの連載では、下北沢にあるレコードショップ「フラッシュ・ディスク・ランチ」でのロケを敢行。店主の椿正雄さんと熱い音楽トークを交わしながら、レコードの魅力、音楽に対するアプローチの仕方などについて聞いた。

巻末では、ニューアルバム「Su」をリリースする渋谷すばるが本誌初登場。盟友・横山裕をゲストボーカルに迎えたアルバムタイトル曲のエピソードのほか、横山との対バンを終えての思い、また、様々なことを経験してきた渋谷だからこそ感じる今の想いを語った。

俳優・文化人・お笑い芸人など各ジャンルで活躍する“気になるあの人”の音楽との向き合い方を探る企画「いま、気になるあの人のフェイバリット・ソング」では、若い世代を中心に人気を博している俳優・畑芽育が自身のフェイバリット・ソングを明かした。

MGが注目する若手アーティストをフィーチャーする新コーナー「Pick Up！」には、TikTokで楽曲が大バズり中のナナヲアカリが登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）