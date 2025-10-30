ROIROMが“執事”に変身！ 「コンセプトが大正解」「cHaRmの妄想が映像化された」と反響
本多大夢と浜川路己によるユニットROIROMが出演する「日東紅茶」の新WebCMが、10月30日（木）に解禁。執事風の衣装をまとった2人のビジュアルが公開され、SNSでは「コンセプトが大正解」「cHaRmの妄想が映像化された」などファンからの反響が集まった。
【動画】執事姿のROIROMに胸キュン！ 「日東紅茶」新WebCM
■どっちがいいか「選べない！」
本WebCMでは、初の執事姿にふんした本多と浜川が、「紅茶感のミルとけ（ミルクとけだすティーバッグ）、ミルク感のロイミ（ロイヤルミルクティー）あなたはどっち？」をキャッチコピーとし、2人がイメージキャラクターを務める「ミルクとけだすティーバッグ」、「ロイヤルミルクティー」の特徴をアピール。
ひと息つこうとした主人公の前に突如、不思議な洋館が現れ、執事風の衣装をまとった2人が登場すると、「ミルクとけだすティーバッグ」と「ロイヤルミルクティー」を淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開される。
「日東紅茶」の公式YouTubeには、この新WebCMを見たファンからの反響が続々と届いており、「素で王子様な2人！どっちかなんて選べないーー」「オタクの夢全部叶えてくれるROIROMと企業の皆様ありがとうございます！」「とんでもないCMが爆誕してもうた」など盛り上がりを見せている。
また、メイキング動画では、2人の素の表情やインタビューも収録。仲良く楽しく撮影に臨む2人にも注目だ。
