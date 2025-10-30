Í·³Ô¤Ç¤Î¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿·à¡×¤ËÇú¾Ð¡¢¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤à¤ª¤¸¤¸ÍÍá¤Á¤Ó¤Ã¤³²ÈÍè¤¿¤Á¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Äï»Ò¤Ë¡Ä¡×¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
¡Ö³Ð¸ç¡Á¡×¤ÈÌÚÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Çà¤ª¤¸¤¸ÍÍá¤¬²ÈÍè¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸½¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¤ª¤¸¤¸ÍÍá¤³¤È¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤ÏË×Íî»ÎÂ²¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÁÄÉã¡£ËëÀ¯¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿°Û¿Í¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´ª±¦±ÒÌç¤ò¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÂº¿ò¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢30Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÏÍ·³Ô¤Ë¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤²¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤³¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤¬É´Ç¯ÌÜ¡×¡Ö³Ð¸ç¡Á¡×¤ÈÌÚÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤í¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤¬»ÒÌò¤Î2¿Í¡£ÍÄ¤¤º¢¤ÏÉð²È¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ÈÍè¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¾®Æü¸þ¤È»ÒÌò2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö·»¤¬µ×ºî¡¢Äï¤¬¿·ºî¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Ë·õ½Ñ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤»ÕÄï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤ï¤é¤Ã¤¿¡£¤¸¤¤¡¢¤ª»³¤ÎÂç¾¤Ë¿Ê²½¡ªË×Íî»ÎÂ²¤ÎÄìÎÏ¡Á¡×¡Ö¤ª»ø¤µ¤ó¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤è¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡¢ÅÐ¾ì¡£¤ª¤Á¤ÓÃ£¤ò²ÈÍè¤Ë¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£