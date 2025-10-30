¡ÖÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¡×±¦¼Ü¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¤«¤éÌó1¥«·î¡ÄÀ¾Éð³°ºê½¤ÂÁ¤¬¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×½êÂô¡¦½©µ¨C¤Ë»²²Ã
¡¡À¾Éð¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÈµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤ÎÆî¶¿Ãæ±û¸ø±à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö±¦¼Ü¹ü±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¡×¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤â¡¢¡Ö½êÂôÁÈ¡×¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ï11·î17Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡9·î21Æü³ÚÅ·Àï¤Ç±¦¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿³°ºê¤À¤¬¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¡£Ìó1½µ´ÖÁ°¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢28Æü¤Ë¤Ï±¦¼ê¤Î¥®¥×¥¹¤â¤È¤ì¤¿¡£¡Ö¥®¥×¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¤Î¥Î¥Ã¥¯¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×ºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½é¤á¤Æ»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë10¼ººö¤Î¼éÈ÷¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÏÂÇÎ¨¤³¤½2³ä3Ê¬4ÎÒ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢15»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿9·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï3³ä0Ê¬8ÎÒ¤È¸þ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÂÇ·â¤òÍèµ¨¤ÏºÇ½é¤«¤é°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È³Î¤«¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£½©¤Ï´µÉô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î·ÑÂ³¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£´°Á´Éüµ¢¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë