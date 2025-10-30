日本ラグビー協会は、大相撲九州場所（11月9〜23日）を控える錣山部屋に、協会の日本代表強化拠点「JAPAN BASE」（福岡市東区）を宿舎や稽古場として提供すると発表した。

ラグビーと大相撲による異色のコラボレーションが実現し、協会の松田雄史事業推進室長は「少子化の時代に互いに高め合いたい」と意義を強調した。

「JAPAN BASE」は2021年末で廃部になった社会人チーム、コカ・コーラレッドスパークスの練習拠点を改装し、23年6月に開所。宿泊施設やトレーニングジムを備え、管理栄養士も常駐する。

錣山部屋は今回、駐車場に土俵を特設し、朝稽古の後にちゃんこ鍋を、夕食には管理栄養士が考案した料理を食べるという。

27日に現地であった記者会見で錣山親方（元小結豊真将）は「最先端の設備が魅力。夜にちゃんこを作らなくていい分、その時間にトレーニングさせたい。他競技がどのように体や心を鍛えているかも勉強になる」と話した。阿炎関は「この環境でふがいない成績は残せない」と意気込んだ。

朝稽古の見学が可能で、11月1日には力士と子どもたちが触れ合うイベントを開く。同2日の稽古後は300人分を無料で振る舞うちゃんこ鍋会も予定する。（大窪正一）