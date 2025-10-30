ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ねぇ！何度も呼んでるんだけど！」スマホばかり見て返事をしない夫… 「ねぇ！何度も呼んでるんだけど！」スマホばかり見て返事をしない夫にイラッ！ 「ねぇ！何度も呼んでるんだけど！」スマホばかり見て返事をしない夫にイラッ！ 2025年10月30日 17時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 出産のときからそんな対応？ 「産後の恨みは一生」なんて言葉もありますが、あまりに酷い夫の態度に、これは恨まれても仕方ないと思ってしまいます…。傍から見ているだけでも許しがたいものですが、この後妻はどうするのでしょうか…。そして、スマホがなくなったら、この夫はどうなってしまうんでしょう…。【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】じゃあスマホと結婚したら？ 彼女との結婚は無理…！ 追いつめられた男の呆れた行動が騒動を引き起こす【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.5】 雑誌デビューが悲劇の始まり…勘違い夫の暴走が招く「とんでもない結末」に読者も戦慄！「確実に浮気前提」