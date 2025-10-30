30日から全国一斉に、年賀はがきの販売が始まりました。送ることをやめる「年賀状じまい」が広がっています。日本郵便では、年賀はがきの需要を掘り起こそうと、新たな商品の販売を始めました。

福岡市・天神の福岡中央郵便局では30日朝、保育園児たちが歌を披露し、年賀はがきの販売開始をPRしました。窓口には早速、買い求める人の姿がありました。



■購入した人

「100枚。前は300とか買っていましたが、100枚に絞り込んだ。自分の言葉で書くでしょう。筆跡だから大事かなと。死ぬまで（続けたい）。」

年賀状を送り続ける人がいる一方で、年賀状を送ることをやめる「年賀状じまい」が広がっています。



■街の人

「お互いにスマホでする人が多いから、年賀状はやめました。去年から。」

「出す予定はないです。電話やLINE上で送ることが多いです。その場で送れるし、書く手間がいらないのが一番ですね。」



全国の20代以上の男女304人を対象に9月に行われた調査では、およそ65パーセントが年賀状を「出さない」と回答しました。

こうした「年賀状じまい」の流れに対して、日本郵便では新たな取り組みを始めました。



ことしの目玉の一つ、静岡県の大井川鐵道（おおいがわてつどう）とコラボした「受験生応援年賀キット」です。絵馬が描かれた年賀はがきのほか、大井川鐵道に実在する「合格駅」から「門出駅」までの乗車券などが付いています。年賀はがきに目標などを書いて郵送すると来年1月1日以降、「合格駅」に届くということです。

さらに、QRコードを読み取れば、500円から5000円まで4段階の金額のギフトを選べるシールの販売も始めました。



■鬼丸ゆりか記者

「年賀はがきにこちらのシールを貼ると、ギフトを贈ることができます。」



シールを貼った年賀はがきを出すことで、プレゼントを贈ることができます。



■福岡中央郵便局 窓口営業部・長嶋裕美 副部長

「年賀状は紙で相手に送るという、年始にあいさつを交わす良い文化だと思うので、これが少しでも長く続くように、ことしは若い人などに利用いただけるよう新たなサービスとして発信しています。」

ことしの年賀はがきの発行枚数はおよそ7億5000万枚と過去最少で、去年より3割ほど少なく、ピークだった2004年の6分の1まで減っています。



日本郵便では、あの手この手で需要を掘り起こそうとしています。