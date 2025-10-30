(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズのリバイバル企画「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)で、シリーズ史上初となる発声可能上映”が実施される。11月14日から上映が始まる『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』において、観客の歓声や応援が可能な特別回として、11月15日に東京・新宿バルト9、大阪・T・ジョイ梅田、16日に福岡・T・ジョイ博多で開催される。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

30周年を迎える今年、「月1エヴァ」ではシリーズ劇場版6作品が2026年2月まで毎月1作ずつリバイバル上映している。

今回の“発声可能上映”では、歓声や声出し、拍手、サイリウムの使用などが認められる。コスプレは禁止だが、公式Tシャツなどの着用は可能。応援グッズも、他の鑑賞者の妨げにならない範囲で使用できる。チケットは通常料金で、各種割引の利用が可能(無料券・招待券は使用不可)。新宿バルト9とT・ジョイ梅田は11月13日午前0時から、T・ジョイ博多は14日午前0時から販売を開始する。各劇場の公式サイトおよび窓口で先着順に販売され、予定枚数に達し次第終了となる。

(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』予告 /『エヴァンゲリオン』劇場版6作品 期間限定リバイバル上映