２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（通常放送は水曜・午後９時）では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントが出演してトーク。

２人の息子を持つ加藤ローサは１３歳の長男について「今年の夏休みにヘッドホンが欲しいって言うので買ってあげたんですけど、それから四六時中、お風呂以外は基本ずっとヘッドホンをしてて」と自宅での様子を話し、「『ご飯食べる？』とか『それ片付けて』とか電話をするんですね。同じリビングにいて見えてるんですけど、声が届かないから」と明かし、スタジオの共演者を驚かせた。

「電話すると、（スマホから聞いている）音楽が途切れるんで、『うん？』って言ってくれるんですよ」とその理由を説明。タレントの大久保佳代子から「ヘッドホンしないで、とは言わないの？」と問われると、「ヘッドホンしないと、テレビゲームしながら音楽かけたりして、うるさかったんですよ」と答えていた。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤は１１年、に元サッカー日本代表の松井大輔氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とすし、１１年、フランスで長男、１４年に次男を出産した。今年８月１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）で離婚していたことを公表。「一緒に住んだままなんですけど」と同居は続けていると語った。