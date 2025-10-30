もふもふ！狼男姿の高順＆馬閃 『薬屋のひとりごと』ハロウィンビジュアル＆ミニボイスドラマ第2弾
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の企画「ハロウィン2025」の新規ビジュアルとミニボイスドラマの第2弾が30日、公開された。第2弾は、狼男に扮した高順と馬閃となる。
【画像】金木犀が香る庭で剣の稽古する壬氏＆馬閃＆李白
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。22日に公開された放送2周年記念PVにて、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作が発表された。
第2弾は、満月の日に姿を変える狼男に扮した高順と馬閃。するどい爪、牙をのぞかせ、ふわふわの耳、しっぽ、毛皮を身にまとい、今宵も狩りへと出かけていく。
また、ミニボイスドラマ付き動画はYouTubeにて公開されている。
【画像】金木犀が香る庭で剣の稽古する壬氏＆馬閃＆李白
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。22日に公開された放送2周年記念PVにて、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作が発表された。
第2弾は、満月の日に姿を変える狼男に扮した高順と馬閃。するどい爪、牙をのぞかせ、ふわふわの耳、しっぽ、毛皮を身にまとい、今宵も狩りへと出かけていく。
また、ミニボイスドラマ付き動画はYouTubeにて公開されている。