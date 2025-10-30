モデルの益若つばさが２９日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、１７歳の長男に対し、勉強をしないため一度スマホを禁止したところ、まさかの返答があり、小倉優子も「怖い！」と息を呑んだ。

この日は思春期の子どもを持つママたちが集合し、子育ての悩みなどを吐露。多くの親が悩む子どもへのスマホ制限についても話題に。１７歳の息子を持つ益若は、「一度禁止したこともあった。勉強をしなくて」とスマホを取り上げたことがあったという。

だが息子から「禁止されたら禁止されたで、勉強すると思ってるかもしれないけど、スマホをどうやったら返してもらえるかしか考えられないから、禁止してもムダだよ」と言い放たれたという。

これにはスタジオのママたちからも「ひー！」「怖い」などの声が。上田晋也も「どういう脅しだよ」と笑い、小倉優子も思わず目を見開いた。

小倉は「うちも全く一緒」と言い「最初は２時間としていたが、もっと見たいとなって、じゃあ２２時まで、成績が下がったら２時間までよと」条件を付けたというが、長男から「『スマホ 制限 デメリット』って検索したのをスクショして、大事な所を線引きして送ってきた」と、スマホ制限をなくすために必死に反抗してくると嘆いていた。