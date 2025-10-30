「テレ朝Podcast」誕生！永野×モグライダー芝、ウエストランド井口×吉住…ビデオポッドキャスト番組スタート

海外で急速に拡大中の「ビデオポッドキャスト」。

ビデオポッドキャストとは一般的に、ポッドキャストの収録風景を撮影した「映像付きの音声コンテンツ」のことを指します。近年、海外で急速に市場が拡大しており、ポッドキャスト利用者からの映像需要は日に日に高まっています。

そんななか、テレビ朝日が“ビデオ”に特化したポッドキャストブランド「テレ朝Podcast」を立ち上げることになりました。

テレ朝Podcastでは、バラエティ・カルチャーなど、多様なコンテンツを朝6時に配信。「明日になれば、あの番組がある」――。そんな、日常がワクワクするブランドを目指します。

そしてテレ朝Podcastでは、永野×モグライダー・芝、ウエストランド・井口×吉住。世間を賑わす人気芸人らによる新規2番組が誕生。

その特別回「エピソード0」が、10月31日（金）にYouTubeプレミア公開されます。

◆永野とモグライダー芝のぐるり遠回り

「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」＜11月5日（水）〜毎週水曜あさ6時配信＞は、楽しさを求めて「遠回り」し続けた永野と芝による青春ポッドキャスト。

芸人として食えていなかった頃、じつは毎日のように一緒にいた永野と芝。どちらも順風満帆とは言えない、“遠回りな人生”だった。最近はコスパ・タイパと言うけれど、効率的な人生って、別に楽しいわけじゃない。この番組は、「楽しさ」を求めて無駄を謳歌してきた2人の青春ポッドキャストです。

※永野 コメント

最初の収録をやりながら、今までメディアで出せてなかった懐かしい自分に出会えたような不思議な気持ちになりました。それは芝というあの頃を共に過ごした仲間が導いてくれたのです。

自分にとっては懐かしく、皆さんにとっては新しい永野がお見せ出来ると思います。言わずもがな芝は最高です。お楽しみに！

※芝大輔（モグライダー） コメント

若い頃から夢見ていた永野さんとの番組が始まります！ あの頃は想像もしなかった青春ポッドキャストです！

永野さんと僕自身の学生時代もそうですが、芸人になってから共に過ごした青春時代の話も沢山出来そうで楽しみです！

他の番組では見たことない2人の素が見られると思うので期待してください！

◆ウエストランド井口と吉住の孤独アジト

『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』＜11月6日（木）〜毎週木曜あさ6時配信＞は、ひとりで強く生きる井口と吉住が「孤独」を笑い飛ばす反骨ポッドキャスト。

ひとりで世間に噛み付く男と、ピン芸で圧倒する女。誰にも媚びず、まっすぐ自分を貫いてきた。周りは「孤独」と言うけれど、信念さえあれば、それは「孤高」だ。この番組は、ひとりで強く生きる2人が孤独を笑い飛ばし、とことん語り合う、反骨ポッドキャストです。

※井口浩之（ウエストランド） コメント

孤独とは何か？ 良いことなのか、悪いことなのか。他人にどう思われているか、自分でどう思うか。くだらない話の中に、何か生きるヒントがあるかもしれません。

とにかく、この『孤独アジト』にみんなが集まれば、それはもう孤独ではない！ 朝6時から聴くべきものなのかも、確認お願いします！ 僕と吉住の共通点や相違点も楽しんでください！

※吉住 コメント

芸人イチ小顔の先輩と番組をします。やったね！

今まで井口さんは話しやすい先輩の1人でしたが、1対1で話すのは初めてで、初回の収録からお互いの知らなかった一面、共感する話、そして全く同意できない話など盛りだくさんでした。

孤独な方もそうでない方も、ぜひ私たちと密談してる気持ちで楽しんでいただけたらと思います！

◇

そして、『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』が、音声ポッドキャストからリニューアル。

この番組は、様々な分野の一線を走る文化人ゲストを招き、MCアルコ＆ピースがその人生や本性に迫る、“文化人特化型”人生深掘りポッドキャストです。