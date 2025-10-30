大人のための「セサミストリート」キャラT！STRIPE CLUBから“アーニーとバート”含む全3種が限定発売
世代を超えて愛されるセサミストリートのキャラクターたちが、大人のワードローブに仲間入り！2025年10月30日(木)よりSTRIPE CLUB(ストライプクラブ)から、「大人のセサミストリートキャラクターTシャツコレクション」(各3490円)が発売される。
【写真】3種類のデザインをチェック！
今回登場するのは、クッキーモンスター(ブルー)、ビッグバード(ライトグレー)、アーニーとバート(チャコール)の3種類。各キャラクターらしさの伝わるワンポイントを胸元にさりげなく配し、大人女性が違和感なく着こなせる。また、ピグメント加工による独特の風合いもポイント。新品なのにどこかヴィンテージライクな雰囲気があり、1枚で着てもこなれ感のあるスタイリングが完成する。
オーバーサイズシルエットで体のラインを拾わないため、気になる体型もさりげなくカバー。ゆったりとした着心地は、リラックスタイムはもちろん、子どもの送り迎えや買い物など、アクティブに動く日常にもぴったり。背面には控えめなロゴプリントがあしらわれ、後ろ姿まで計算されたデザインになっている。
これらはSTRIPE CLUBでしか手に入らない限定アイテム。オンラインストアでの発売は2025年10月30日(木)18時から。セサミストリートと一緒に育った世代だからこそ感じる、あの頃のワクワクと今の自分らしさ。両方を大切にしたい大人女性のための、特別なTシャツコレクション。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
