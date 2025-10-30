スターキャットがウインターカップ愛知県予選の生中継を発表…女子決勝戦、女子3位決定戦、男子決勝戦の全3試合

10月30日、スターキャットは「SoftBank ウインターカップ2025」への出場権をかけた愛知県予選「第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会（U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2025）」のFINALS（女子決勝戦・女子3位決定戦・男子決勝戦）の全3試合を生中継することを発表した。

現時点で、愛知県予選は男女ともに準々決勝までの日程が終了している。男子は出場1枠をかけての戦いに、3年連続ウインターカップ出場を狙う桜丘高校、「U18日清食品ブロックリーグ2025」グループEにおいて全勝優勝を果たした中部大学第一高校、岡崎城西高校、愛知工業大学名電高校が名を連ねている。

一方、女子は出場3枠をかけての戦いとなり、「インターハイ2025」で優勝を果たした桜花学園高校、安城学園高校、星城高校、名古屋経済大学市邨高校がしのぎを削る。

なおバスケットLIVEでも全3試合の生配信が予定されている。

■放送予定

放送チャンネル：スターキャットチャンネル11（地デジ11ch）、バスケットLIVE



放送日時：



・女子3位決定戦 11月3日（月・祝）9：30試合開始（9：15～放送開始）



・女子決勝戦 11月3日（月・祝）11：30試合開始（予定）（桜花学園vs安城学園）の勝者 vs（名経大市邨vs星城）の勝者



・男子決勝戦 11月3日（月・祝）13：30試合開始（予定）（中部大第一vs愛工大名電）の勝者 vs（岡崎城西vs桜丘）の勝者



