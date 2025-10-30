フィリップ モリス ジャパン合同会社は、加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）、IQOS ILUMA（イルマ）シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の新銘柄「テリア クリア レギュラー」を10月27日から発売。

あわせて10月29日から、宇宙の神秘と無限の可能性をテーマにした「IQOS ILUMA i」シリーズ数量限定モデル「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」も発売されました。

これら2製品の発売にあわせ、全国3か所のIQOSストアでは製品にインスパイアされたドリンクとスペシャルスイーツの提供を開始。10月29日に行われた取材会で、実際に体験してきました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 久々のレギュラー新銘柄はスムースな味わい 新モデルは「宇宙の神秘」がテーマ

「テリア クリア レギュラー」は、洗練された吸いごたえとすっきりした後味、プレミアムかつスムースな味わいが特徴。レギュラーのユーザーはメンソールやフレーバーのユーザーよりも安定して愛用する傾向があり、さらなる伸びしろを期待して投入されたということです。

製品は20本入りで、販売価格は税込580円。全国のIQOSストアとIQOSオンラインストア、IQOSショップ、IQOSコーナー、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店でも発売されています。

「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」は、「はてなき旅に、想いをはせて。」をコンセプトに、宇宙の神秘さと無限の可能性にインスパイアされています。

今回はデザインに対するこだわりから、「IQOS ILUMA i」のみの発売。チャージャー部分は深い宇宙の夜空を表す青色で彩られ、ドア部分には星々が織りなすグラデーションがカラフルに表現されています。

パッケージもデバイス同様、宇宙の神秘さと無限の可能性がテーマ。深い宇宙の夜空をモチーフに、輝く星たちを銀色の箔で表現しています。

「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」は、10月29日よりIQOSオンラインストア、IQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーで順次発売中。11月11日からは、コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店でも発売されます。

発売にあわせて全国のIQOSストアでは、「テリア クリア レギュラー」と「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」の世界観を体現したオリジナルディスプレイを展開。「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」のディスプレイでは、広大な宇宙に包まれたような、開放感と静けさを感じることができます。

また、札幌・銀座・心斎橋のIQOSストアでは、「IQOS ILUMA i ギャラクシーブルー モデル」の世界観を表現した「バタフライピーティー」と「ギャラクシーベリージュレ」を提供。さらに、「テリア クリア レギュラー」とのマリアージュドリンク「シナモンアンデスコーヒー」も提供します。

ドリンクの提供は、IQOS公式サイトに会員登録した20歳以上の喫煙者と、その同伴者2名までが対象。なお、名古屋のIQOSストアではボトルドリンクが提供されます。

■ 深遠なる暗闇の向こうに「星」を感じる味わい “宇宙旅行感”満載のスペシャルドリンク

取材会の後半、実際にドリンクとスイーツを体験しました。

「バタフライピーティー」は、透き通る青紫が美しいホットティー。緑茶のやさしい甘味にバタフライピーのさわやかな酸味がアクセントとなり、広がりを感じさせる味わいです。

「ギャラクシーベリージュレ」は、赤紫、エメラルドグリーン、そして深い紺色の三層構造が、宇宙の彼方へと通じる空のような彩り。トッピングにはきらめく銀河をイメージした金箔があしらわれ、星空を上からのぞいているような眺めです。

この「ギャラクシーベリージュレ」、食べ進めてみると、その味のグラデーションにも驚きと発見がありました。

甘酸っぱい一番上の層から始まり、下へと進むにつれて、梅シロップの隠し味が徐々に効いてきて、甘さがどんどん深くなっていきます。その様子はまるで、進むにつれて暗闇に包まれる宇宙の景色を想像させます。

深遠さとともに不思議な浮遊感を感じさせる甘味に身を委ねていると、グラスの一番底からシロップ漬けのベリーが出現。一連の流れは、宇宙旅行の末にどこかの星へとたどり着いたかのような、なんともいえない感慨を呼び起こさせました。なんと美しい味の旅……！

そこから一転、「シナモンアンデスコーヒー」は、長旅から家に帰ってきたときのような安心感のある味わい。

「テリア クリア レギュラー」とともに味わうと、よりホッとした気分に浸ることができました。

宇宙の壮大さと、愛おしい日常。「いってきます」のワクワクと「ただいま」の温かみが両方味わえるスペシャルなマリアージュ体験に、この秋の楽しみがまた一つ増えました。

取材協力：フィリップ モリス ジャパン合同会社

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025103005.html