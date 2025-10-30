乃木坂46・増田三莉音が表紙を飾る『週刊少年チャンピオン』48号が10月30日（木）に秋田書店より発売される。

【画像】乃木坂46・増田三莉音のルームウエア姿での自然体グラビア

増田三莉音は、乃木坂46・6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞して以来、注目を集めてきたメンバーの一人。今回、早くも2度目の表紙を飾ることとなり、その成長と魅力を存分に披露している。グラビアでは、ルームウエア姿での自然体の笑顔から、制服姿で見せるフレッシュな一面、そして真紅のワンピースに身を包んだ大人びた表情まで、多彩な魅力が詰まった撮り下ろしが掲載されている。まもなく16歳の誕生日（11月1日）を迎える彼女の、等身大の“今”が感じられる内容だ。

本人は「ルームウエアのシーンは窓からの日差しがポカポカで印象に残っています。」とコメント。デビュー間もないながらも、ひたむきで素直な姿勢が伝わってくる。ポカポカの日差しに当たる増田のグラビアは、見てるこちらもほっこりするショットとなっている。

誌面では、増田の透明感あふれるグラビアとともに、彼女のこれからを感じさせる特集構成となっており、乃木坂46の新世代を象徴する存在としての期待も高まる。両面BIGポスターが特別付録として付くほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

■増田三莉音 コメント「2度目の表紙、本当にありがとうございます！ルームウエアを着て撮影していただいたシーンは、窓からの日差しがポカポカでとても印象に残っています♡多くの方に、私も乃木坂46も知っていただけるきっかけになれば嬉しいです！」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）