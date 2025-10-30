エッグスは、全国のライブハウスを中心にライブ情報を集めたプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」のスマートフォン向け公式アプリをリリースした。アプリと合わせてチケットの取り置きやドリンク代の事前支払いが可能な「GIGGSトリオキ」もスタートした。

「GIGGS」は、アーティストの活動拠点であるライブハウスに足を運んでもらうため、全国約350店舗のライブハウス情報とライブ情報を集約している。ライブへのリアクションやコメント投稿、楽曲視聴などの機能が実装されている。

今回のGIGGSアプリでは、チケットの取り置きや事前決済、ライブがお得に楽しめるスタンプカードやクーポン機能などを提供する。同時にリリースしたスタッフアプリでは、取り置き状況の確認やQRコードによる入場管理で入場業務の効率を向上させるなど、ライブハウス業務のDX化によりライブハウススタッフの負担軽減を支援している。

アプリで追加された機能の一つである「GIGGSトリオキ」は、チケットの取り置きやドリンク代、チケット代の支払いもアプリ上で事前決済できるようになる機能だ。チケットを取り置きしたものの当日行けなくなった人が、次回以降同じライブハウスで使えるドリンク引換クーポンなどがもらえる「ラッキーバック」機能も実装されている。

アプリリリースを記念したキャンペーンも開催されている。GIGGSトリオキを使ってライブに行くとスタンプがプレゼントされ、3つ集めると対象ライブハウスで使えるドリンク引き換えクーポンと交換できる。キャンペーンの対象ライブなどの詳細はGIGGS公式サイトやアプリで確認できる。

また、11月1日から3日まで京都KBSホール＆京都Club METROで開催される「BOROFESTA（ボロフェスタ）2025」で、GIGGSアプリを利用したドリンククーポンキャンペーンが実施される。GIGGSアプリを使ってBOROFESTA会場でQRコードを読み込むと、クーポン利用可能店舗で後日利用可能なドリンク引換クーポンを獲得できる。

今回のGIGGSアプリの可能性について語った下北沢ERA・久保寺豊店長とGIGGSの対談記事がGIGGS公式noteで公開されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）